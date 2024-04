Škoda Vision Gran Turismo: verso la world première

Le automobili sono entrate spesso nel mondo dei videogiochi, ma negli ultimi tempi sono le stesse case madri a sviluppare, con una certa frequenza, dei modelli per l’universo digitale. Neppure la Ferrari si è sottratta alla pratica. Ora è il turno della Škoda Vision Gran Turismo. L’azienda ceca, nelle scorse ore, ha fornito delle piccole anticipazioni sulla monoposto elettrica progettata esclusivamente per le corse simulate di PlayStation Gran Turismo 7.

Nella prima immagine si può scorgere, anche se in modo poco nitido, la morfologia dello specchio di coda della concept car. Si nota il look estremo ed aggressivo dell’opera. Fra gli elementi in evidenza, anche i gruppi ottici a lama, che attraversano il modello per tutta la sua larghezza.

La première della Škoda Vision Gran Turismo avverrà in diretta dalla PLAYzone Arena di Praga il 24 aprile, alle ore 18. Questa anteprima mondiale potrà essere seguita sui canali YouTube ufficiali di Škoda Motorsport e Škoda Auto Česká republika. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale PLAYzoneCZ Twitch. Prima del vernissage ufficiale, la casa automobilistica ceca ha rilasciato un’immagine teaser, che mostra a grande distanza la fisionomia della sezione posteriore.

La presenza del marchio di Mladá Boleslav nel mondo delle corse digitali punta a creare delle connessioni con i ragazzi della nuova generazione, sperando di farne i futuri clienti. Come dicevamo, la Škoda Vision Gran Turismo è una concept car full-electric. Il suo vigore energetico sarà scaricato al suolo, virtualmente, sulle quattro ruote motrici. Sul piano estetico, il modello offrirà una miscela tra passato e futuro, combinando elementi stilistici dell’iconica 1100 OHC Spider del 1957 con le caratteristiche del design contemporaneo Modern Solid.