Opel e i suoi incentivi statali: le novità

I nuovi incentivi statali sono in vigore e diventeranno effettivi a partire dal prossimo 3 giungo. La nuova struttura degli ecobonus per le macchine ecologiche, dalle vetture elettriche, ibride e termiche a basse emissioni, rendono molto appetitosa l’occasione di acquistare una Opel nuova di pacca. I maggiori supporti si ottengono con la rottamazione di un veicolo inquinante, fino a Euro 2, ma anche chi può rottamare una vettura Euro 3, Euro 4 oppure Euro 5 trova occasioni importanti, siano persone fisiche o giuridiche, con l’acquisto in proprietà o anche in locazione finanziaria.

L’offerta di Opel

Opel offre un’ampia gamma di vetture elettriche dalla piccola Opel Corsa al SUV Opel Mokka, fino alla berlina Opel Astra, anche in versione station wagon. Nel caso delle elettriche di Opel, è possibile ottenere un bonus statale fino a 13.750 Euro, per chi ha Isee sotto i 30.000 Euro e rottama un veicolo fino a Euro 2. In queste condizioni la Opel Corsa Electric Yes con equipaggiamenti completi, si può avere a 59 Euro al mese con l’attraente leasing “Blitz!” (3 anni, 30.000 km con valore futuro garantito, TAN 0%) comprensivo di wall box e caricatore di bordo potenziato a 11 kW. L’equipaggiamento di Opel Corsa Electric Yes include cerchi in lega da 16”, sistema Multimedia digitale da 10” con Android Auto e Apple CarPlay wireless e tetto nero sportivo a contrasto. Alla fine dei tre anni si può scegliere se tenerela o restituirla o cambiarla per una nuova Opel.

Nelle stesse condizioni Opel Mokka Electric da 156 CV e 408 km di autonomia si può avere a 69 Euro al mese (TAN 0%) e Opel Astra Electric, ricaricabile alla spina, a 179 euro al mese (TAN 0%). In questo modo Opel rende finalmente accessibile l’elettrificazione ad un pubblico vasto, a prezzi accessibili, come nella tradizione del marchio tedesco, a 125 anni dalla sua prima vettura, lanciata nel 1899.

Le fasce degli ecobonus

L’ecobonus 2024 viene suddiviso per fasce di emissioni di CO2, questa la tabella

Fascia 0–20 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 11.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 13.750 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 10.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 12.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 9.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 11.250 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 8.000 euro

Fascia 21-60 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 4.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 8.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 10.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 5.500 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 6.875 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Fascia 61-135 g/km CO2