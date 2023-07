Nuove Lancia Gamma, Jeep Compass e Opel Manta: a Melfi il futuro è assicurato?

Nuove Lancia Gamma, Jeep Compass e Opel Manta sono tre delle cinque nuove auto che potrebbero essere prodotte da Stellantis presso lo stabilimento di Melfi. Al momento Carlos Tavares ha confermato che saranno cinque e non quattro le auto prodotte in quel sito e che una sarà di una casa italiana ma non ha ancora confermato ufficialmente di quali modelli si tratta. Le ultime indiscrezioni però confermano che si dovrebbe trattare proprio di queste tre veicolo oltre ad altre due auto di DS Automobiles.

Il futuro di Melfi sembra volgere al sereno grazie ai probabili arrivi di Lancia Gamma, Jeep Compass e Opel Manta

Nuova Lancia Gamma sarà la nuova ammiraglia di Lancia che debutterà nel 2026 su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. Questa vettura sarà una via di mezzo tra una berlina e un crossover e sarà lunga 4,7 m. Questa auto dovrebbe essere preceduta nel 2025 dalla nuova Opel Manta che avrà molto in comune con la nuova Lancia Gamma. I motori, la piattaforma e la tecnologia dovrebbero essere praticamente le stesse. Il quinto e ultimo modello aggiunto da Stellantis a Melfi secondo le ultime voci provenienti da Reuters sarà proprio la nuova generazione di Jeep Compass. Il modello attuale viene prodotto li e dunque si tratterebbe di una conferma. Al momento di questa auto si sa ben poco e anche l’anno di debutto rimane un mistero.

Quello che sembra molto probabile e che se la produzione delle nuove Lancia Gamma, Opel Manta e Jeep Compass fosse confermata allora il futuro dello stabilimento di Melfi, che tante preoccupazioni ha sollevato nei mesi scorsi da parte di sindacati e lavoratori, sarebbe davvero assicurato.