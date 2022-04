La Jeep Compass cappotta dopo una manovra folle [Video]

Una ragazza al volante di una Jeep Compass si è resa protagonista di un’impresa di guida fuori da ogni logica, in un’area non meglio precisata del pianeta. Teatro dei fatti, una strada pubblica, in buona parte occupata da un autobus in sosta. Non essendoci lo spazio per passare e non avendo un minimo di pazienza, la tizia ha cercato di aggirare il mezzo di trasporto pubblico con una manovra scriteriata.

Convinta forse che un SUV consenta ogni licenza di guida, ha deciso di fare ciò che a tutti gli effetti è una follia: arrampicarsi sulla parete rocciosa laterale, in fortissima pendenza. Il tetto della Jeep Compass, quasi subito, si è appoggiato sulla fiancata dell’autobus, strisciandoci con veemenza, ma quando la carrozzeria del pullman ha finito di offrire il suo supporto, il cappottamento è stato inevitabile.

Il SUV statunitense è finito miseramente a terra, poggiato su un fianco, tra gli sguardi attoniti dei presenti, che hanno assistito increduli alla scena, davvero surreale. La ragazza al volante è rimasta bloccata in macchina, con le sue amiche, uscite fuori insieme a lei, per fortuna illese, grazie anche all’intervento delle gente presente sul posto. Sarebbe bastata un po’ di pazienza, per evitare tutto questo, ma l’arroganza ha prevalso.

In rete si trovano tanti video pazzeschi. Difficile, però, assuefarsi alle cose strampalate che quotidianamente circolano nel web. Oggi ne abbiamo avuto un altro esempio. L’incidente occorso alla Jeep Compass è talmente assurdo da lasciare aperto il sospetto, in alcune persone, che tutto possa essere stato orchestrato per guadagnare dei like sui social. La cosa mi sembra poco credibile, ma ormai non ci si può stupire più di niente.