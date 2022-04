Honda CR-V provoca incidente multiplo e finisce sul palo [Video]

Incidente spaventoso in Australia, dove il conducente di una Honda CR-V, in preda all’impazienza, ha commesso un bel casino, dopo una serie di manovre di sorpasso a dir poco azzardate. A riprendere la scena ci ha pensato la dashcam di un furgone.

Tutto è iniziato quando una Toyota Hilux ha ridotto la sua velocità, per poi fermarsi e svoltare a destra. A quel punto, il mezzo con la telecamera a bordo ha superato il pick-up nella corsia interna, seguito da vicino da una donna al volante della già citata Honda CR-V, che sfoggia uno stile di guida piuttosto aggressivo.

Honda CR-V e:HEV Sport Line: prova su strada Guarda le altre 176 fotografie →

L’autista del furgone, forse irritato da ciò, ha fatto, sbagliando, quello che sembra un controllo dei freni, facendo infuriare la donna. Quest’ultima, veloce e strombazzate, ha premuto in modo vigoroso sul pedale dell’acceleratore, per scavalcare d’imperio il furgone, rischiando l’urto con una Subaru Outback proveniente dall’altro senso di marcia.

L’azione messa in atto per schivare il veicolo si è tradotta in una manovra brusca della donna sulla Honda CR-V, che è piombata su una MINI Clubman, tamponandola con una certa veemenza. Strano che l’incauta guidatrice, nei momenti successivi, non abbia frenato, finendo per schiantarsi su un palo, con conseguente ribaltamento. L’impatto è stato duro, ma per fortuna nessun protagonista di questo brutto incidente multiplo si è fatto male.

Fonte | Carscoops