Drammatico incidente in autostrada per la bufera di neve [Video]

Un devastante incidente stradale si è consumato sull’Interstate 81, in Pennsylvania (USA), negli scorsi giorni. Il pile-up è iniziato intorno alle 10:30. Nel video si notano le fasi iniziali del crash multiplo, che ha portato a un vistoso accumulo di veicoli, tra camion e auto. Il fondo scivoloso e le raffiche di neve sono state la causa di quella che è poi risultata una carneficina, con 3 morti e parecchi feriti. Le immagini proposte dal filmato sono agghiaccianti. Si vede pure un individuo in piedi accanto alla sua auto, che è stato quasi investito da un altro veicolo.

La sequenza di schianti ha coinvolto più di 50 mezzi. Si sono registrati anche degli incendi. Di solito gli uomini del servizio meteorologico diramano degli avvisi in presenza di possibili burrasche, per ridurre la probabilità di un incidente multiplo, ma in questo caso, purtroppo, non è bastato. Le bufere di neve avvengono in modo repentino e possono trarre in inganno, perché in pochi attimi si può passare da cieli parzialmente nuvolosi o soleggiati ad una tempesta di fiocchi bianchi, con i pericoli che ne conseguono. Il video rende bene l’idea.

Fonte | Carscoops