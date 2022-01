Incidente multiplo con parcheggio in atterraggio [Video]

Stranissimo incidente con manovra di parcheggio volante in Cina. Non stiamo parlando di un funambolismo frutto dell’arte di pilotaggio di esperti stuntman, ma di un episodio casualmente successo a un guidatore, dopo aver perso il controllo della sua berlina Peugeot. Per fortuna nessuno si è fatto male: questo ci permette di concentrarci sugli aspetti “estetici” dei fatti.

In nostro soccorso vengono le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza, che aiuteranno anche le compagnie assicurative a sbrogliare una matassa difficile da dipanare in assenza di immagini. Il video, pubblicato su Reddit, è diventato virale. Dai fotogrammi si vede chiaramente come è maturato il crash, che risale al 9 gennaio scorso.

Il tizio al volante della Peugeot giunge a velocità eccessiva. Non abbiamo notizie sul suo livello di sobrietà, ma è fuor di dubbio che gli sia mancata una buona dose di prudenza alla guida. Inevitabile la perdita di controllo del mezzo, che è piombato contro le auto in sosta davanti a un negozio. Durante l’azione, l’ammiraglia francese vola letteralmente in aria, per atterrare nell’unico parcheggio vuoto disponibile. Roba da specialisti di Hollywood. I danni, grazie a Dio, si sono limitati alle auto.