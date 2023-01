Volkswagen annuncia il futuro della Golf

Negli ultimi anni ci sono state speculazioni (e molte) sul futuro della Volkswagen Golf. L’arrivo sul mercato della Volkswagen ID.3 ha messo seriamente in discussione la continuità di una delle vetture più importanti create dall’industria automobilistica in Europa. Tuttavia, e dopo numerose indiscrezioni, la il marchio di Wolfsburg si è scontrato con queste notizie per negare che la continuità della Golf sia in pericolo.

La nona generazione sarà solo elettrica?

Alla fine dello scorso 2022, lo stesso Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen aveva confermato che ci sarà una nona generazione della Golf. Tuttavia, per sopravvivere al processo di passaggio all’auto elettrica in cui si è imbarcato il Vecchio Continente, sarà necessario che l’iconica hatchback tedesca diventi, purtroppo, un’auto elettrica al 100%. E così lo stesso Schäfer ha aperto le porte alla Golf di nona generazione che sarebbe ribattezzata Volkswagen ID. Golf.

A distanza di tempo da quelle dichiarazioni, il massimo dirigente della Volkswagen ha sancito quello che è il futuro più immediato verso cui si dirige la Golf. Il modello che attualmente possiamo trovare nelle concessionarie subirà presto una messa a punto. Un lifting come aggiornamento di metà ciclo che consentirà a questa generazione, l’ottava, di poter affrontare il resto della vita commerciale che le spetta.

Il futuro dell’icona hatchback

In un’intervista con un media specializzato, Schäfer ha indicato che questo aggiornamento della Golf sarà introdotto nel 2024 e, cosa più importante, sarà l’ultimo rinnovo della Golf con motore a combustione. Il futuro a lungo termine di questo modello prevede infatti la sua trasformazione in un veicolo elettrico al 100%. Senza compromessi.

“Stiamo lavorando per vedere quale sarà l’erede dell’attuale Volkswagen Golf. E dal mio punto di vista non sarà un modello con motore a combustione interna. Deve essere un veicolo elettrico“, ha avvertito Schäfer. Quindi tra qualche anno assisteremo al ritorno della scomparsa Volkswagen e-Golf. Ora, questo modello sarà però integrato nella nuova famiglia ID. dei veicoli elettrici.

Quando arriverà la nuova Volkswagen Golf?

Il “lifting” della Golf 8 sarà fondamentale affinché questa generazione possa continuare a vivere ancora per qualche anno. Se tutto va secondo i piani, la Golf di nona generazione sarà pronta a entrare in scena tra il 2027 e il 2028.