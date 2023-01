Volkswagen ID.7: l’autonomia sale a 700 km

La Volkswagen continua lo sviluppo della gamma elettrica, come dimostra la ID.7 camuffata che il brand ha realizzato per il CES di Las Vegas 2023. Un’auto importante, che anticipa il modello di serie in base a quanto si può osservare dalle forme. Come la ID.4, è destinata ad un mercato globale, considerando la sua linea da berlina a 3 volumi. Non sarebbe sbagliato definirla la Passat elettrica, ma al momento, si conosce solamente la misura del passo, piuttosto generoso, di 2,97 metri.

Volkswagen ID.7: autonomia fino a 700 km

Grazie ad un’aerodinamica particolarmente curata, con prese d’aria nel frontale che distribuiscono i flussi sulle fiancate, la Volkswagen ID.7 può avere un’autonomia dichiarata di 700 km nel ciclo WLTP. Un miglioramento significativo rispetto a quanto riescono a fare le ID.3 ed ID.4. Un segnale che potrebbe sdoganare le auto elettriche anche per i viaggi a lunga distanza.

Nuova tecnologia all’interno

Cambia anche l’interazione con il conducente nella Volkswagen ID.7. Infatti, ecco che arrivano un nuovo display per l’infotainment da 15 pollici, un nuovo schermo per la strumentazione, e l’head-up display con realtà aumentata. Più attenzione da parte del Brand a ridurre le possibili distrazioni durante la guida, come si evince dai comandi del climatizzatore più rapidi da azionare in quanto presenti nel menu principale della nuova interfaccia. Non mancano i comandi vocali che consento anche di gestire i flussi del climatizzatore. Mentre quest’ultimo attiva le bocchette nel momento in cui ci si appresta a salire a bordo.

Livrea cangiante per dare spettacolo

La livrea della Volkswagen ID.7 pensata per Las Vegas è degna della città del Nevada. Infatti, è realizzata da ben 40 strati di vernice e, a tempo di musica, riesce a dare risalto a 22 zone differenti della carrozzeria. Una magia cromatica che attira l’attenzione su un prodotto molto importante per il Marchio tedesco, il sesto realizzato sulla piattaforma MEB.