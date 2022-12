Volkswagen ID.3 2023: è già tempo di restyling

Quando fu presentata la compatta elettrica tedesca sarebbe dovuta diventare importante per il marchio di Wolfsburg tanto come lo erano il Maggiolino e la Golf ai loro tempi. Ma il successo della Volkswagen ID.3, almeno per ora, non è stato quello previsto. Non è che i primi suoi due anni sul mercato siano andati male, ma neanche così bene come ci si aspettava. E la migliore prova di ciò è che, la prossima primavera, a soli due anni e mezzo dalle prime consegne, la Volkswagen ID.3 2023 subirà un restyling e un aggiornamento.

Perché un aggiornamento precoce?

I cambiamenti che subirà la Volkswagen ID.3 includono esterni leggermente rivisti e interni migliorati, con un touch screen di infotainment più grande. Il sistema multimediale sarà aggiornato con l’ultima generazione del pacchetto software ID di Volkswagen, con tempi di reazione migliori e un’esperienza utente più fluida. Infine, a seguito delle critiche alla qualità del modello originale, arriveranno materiali più sofisticati.

Piccoli ritocchi estetici

Gli schizzi pubblicati da Volkswagen mostrano una ID 3 con un nuovo paraurti anteriore con nuove prese d’aria verticali su entrambi i lati, una presa d’aria centrale ridisegnata, oltre a fari a LED leggermente diversi. Sul cofano il pannello nero alla base del parabrezza è sostituito da un nuovo pannello più sagomato e in tinta con la carrozzeria. Al posteriore, invece, ci sono meno modifiche, la nuova ID.3 avrà semplicemente gruppi ottici posteriori a LED di nuova concezione.

Più qualità dentro

E così all’interno Volkswagen annuncia che il touchscreen da 10 pollici dell’attuale ID.3 lascia il posto a un touchscreen più grande da 12 pollici. È montato su una plancia ridisegnata e tappezzata, secondo i bozzetti, con cuciture a contrasto in evidenza. L’interno dovrebbe quindi essere più vicino a un modello premium, o almeno più piacevole. Qualcosa che CUPRA e Skoda hanno raggiunto con i loro modelli elettrici, ma non Volkswagen.

Quando arriverà sul mercato?

Sulla nuova Volkswagen ID.3 2023 sarà inoltre possibile equipaggiare facoltativamente un sistema di assistenza di viaggio, che include il controllo automatico della velocità adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia e l’assistenza di emergenza, nonché la disponibilità di visualizzazione dei punti di ricarica e un pianificatore di percorso basato sui dati della nube.