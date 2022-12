Volkswagen ID.3 2023: le prime foto

Quando fu presentata la compatta elettrica tedesca sarebbe dovuta diventare importante per il marchio di Wolfsburg tanto come lo erano il Maggiolino e la Golf ai loro tempi. Ma il successo della Volkswagen ID.3, almeno per ora, non è stato quello previsto. Non è che i primi suoi due anni sul mercato siano andati male, ma neanche così bene come ci si aspettava. E la migliore prova di ciò è che, la prossima primavera, a soli due anni e mezzo dalle prime consegne, la Volkswagen ID.3 2023 subirà un restyling e un aggiornamento.