Nuova Skoda Fabia 2021: il teaser degli interni

In vista del debutto ufficiale, previsto per l’inizio del prossimo mese di maggio, ecco l’anteprima a livello di design sull’abitacolo della nuova Skoda Fabia. La quarta generazione della utilitaria ceca sarà dotata del display touch screen centrale e indipendente di grandi dimensioni, la cui cornice replicherà lo stile della calandra frontale.

Maggiore spazio e tecnologia

Grazie alla nuova piattaforma modulare MQB modello A0, l’abitacolo della nuova Skoda Fabia sarà più spazioso rispetto alla precedente generazione, per la maggiore lunghezza e la larghezza più ampia della carrozzeria. Inoltre, sia a livello estetico che tecnologico, l’abitacolo della nuova utilitaria ceca sarà in linea con la più grande Octavia. Non mancherà il quadro strumenti digitale Virtual Cockpit, disponibile come optional.

Più colore nell’abitacolo

Tuttavia, l’elemento distintivo della nuova Skoda Fabia sarà la plancia con il listello decorativo orizzontale e colorato a tutta larghezza, le grandi bocchette di ventilazione rotonde alle estremità e il lettering Fabia. Saranno previsti anche gli inserti colorati nella consolle centrale nei braccioli delle portiere, più le maniglie cromate.