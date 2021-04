Nuova Skoda Fabia 2021: le bozze ufficiali della quarta generazione

Sono state rilasciate le bozze ufficiali della nuova Skoda Fabia, la cui anteprima mondiale è prevista per il prossimo mese di maggio. Esteticamente, sarà riconoscibile per la calandra con la cornice cromata, lo spoiler posteriore allungato e, soprattutto, per i gruppi ottici Full Led sia anteriori che posteriori.

Più lunga, più larga e più spaziosa

La nuova generazione della Skoda Fabia adotterà la piattaforma modulare MQB modello A0 che, rispetto all’attuale, garantirà maggiore spazio per l’abitacolo e il bagagliaio, grazie all’incremento di 111 millimetri in lunghezza e 48 millimetri in larghezza, nonché al vano per i bagagli più voluminoso di 50 litri.

Tutte le indiscrezioni

Stando alle indiscrezioni, la gamma della nuova Skoda Fabia comprenderà il motore a benzina 1.0 MPI aspirato da 65 CV e 80 CV di potenza, il propulsore di pari alimentazione 1.0 TSI sovralimentato da 95 CV e 110 CV, più l’unità 1.0 TGI a metano da 90 CV e la motorizzazione a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza. Tra le novità figurerà anche il quadro strumenti digitale Virtual Digital Cockpit, mentre la versione Mild Hybrid – con i motori 1.0 e-Tec e 1.5 e-Tec – potrebbe debuttare successivamente. Per quanto riguarda la confermata variante station wagon, con le denominazioni Combi o Wagon a seconda dei mercati, dovrebbe debuttare nel corso del 2023 con l’avvio della produzione presso l’impianto ceco di Kvasiny.