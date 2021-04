Nuova Skoda Octavia: ecco il nuovo allestimento Sportline

Il prossimo mese di maggio sul mercato italiano debutterà il nuovo allestimento Sportline per la nuova Skoda Octavia. Esteticamente, oltre che per lo specifico badge sui parafanghi anteriori, sarà riconoscibile anche per gli elementi della carrozzeria di colore nero lucido, come lo splitter anteriore, la cornice della calandra, il logo Skoda sul portellone posteriore, il diffusore posteriore cromato, lo spoiler posteriore e i cerchi in lega Pulsar da 17 pollici di diametro.

La sportività anche all’interno

Per quanto riguarda l’abitacolo, la specifica dotazione di serie della nuova Skoda Octavia Sportline comprenderà il volante sportivo multifunzione a tre razze, i sedili sportivi nel tessuto tecnico traspirante ThermoFlux con gli appoggiatesta integrati e i listelli battitacco anteriori con il lettering Octavia. Disponibile non solo con la carrozzeria berlina, ma anche nella variante Wagon, potrà essere dotata anche dei cerchi in lega Vega da 18 pollici o Taurus da 19 pollici di diametro, previsti come optional.

Tutte le motorizzazioni

La nuova Skoda Octavia Sportline sarà proposta con il motore a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza anche in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti e nella versione E-Tec dotata della tecnologia Mild Hybrid, con il propulsore 1.5 G-Tec a metano da 130 CV di potenza, nella configurazione iV a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva e con l’unità diesel 2.0 TDI nelle declinazioni da 115 CV, 150 CV e 200 CV di potenza.