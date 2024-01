Nuova Renault Twingo: meno di 20.000 euro per la city car elettrica retrò [RENDER]

Nuova Renault Twingo arriverà nel 2026. La vettura è stata anticipata da un prototipo svelato da Renault nello scorso mese di novembre che ha anticipato quelle che saranno le linee di design della futura entry level della gamma di auto elettriche della casa francese. Come è apparso subito evidente questa vettura si ispirerà ampiamente al celebre modello che negli anni ’90 ottonne un grosso successo commerciale e di popolarità.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Renault Twingo in versione definitiva

Anche la versione di produzione della nuova Renault Twingo dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche estetiche viste nel prototipo Renault Twingo Legend anche se in parte attenuate come spesso accade quando dalla concept si passa alla versione di produzione. Qui vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello nella sua versione di produzione che sarà svelata tra un paio di anni.

Le modifiche previste per la nuova Renault Twingo di produzione rispetto alla versione prototipo dovrebbero includere una grafica LED più semplice per i fari e i fanali posteriori, ruote leggermente più piccole e aggiustamenti nell’assetto per ridurre i costi. Queste modifiche non intaccheranno l’affascinante presenza su strada del veicolo elettrico, che rimane uno dei principali punti di forza, unito a un prezzo accessibile.

Anche se non sono state mostrate foto degli interni, ci si aspetta che la nuova Renault Twingo, basandosi su modelli precedenti, utilizzi materiali sostenibili per la tappezzeria. Essendo la porta di ingresso nella futura gamma Renault, è probabile che presenti un layout semplice del cruscotto con solo gli elementi essenziali, migliorando così la praticità e la concezione intelligente dell’originale. Al momento non si sa nulla per quanto riguarda l’autonomia. Il prezzo invece dovrebbe essere inferiore ai 20 mila euro. L’auto quindi sarà concorrente diretta della futura Fiat Panda.