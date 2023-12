Nuova Fiat Panda 2024: prime foto spia della futura generazione

Primo avvistamento per il prototipo della nuova Fiat Panda. La vettura è stata immortalata nelle prime foto spia pubblicate sui social da Gabetz Spy Unit. Le immagini mostrano il prototipo camuffato del modello, che come sappiamo farà il suo debutto nel corso del prossimo anno. Esattamente si vocifera di una presentazione l’11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Non possiamo però escludere che anche prima di quella data le prime immagini definitive del veicolo possano trapelare.

Prime foto spia del prototipo della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda sarà completamente diversa dal modello attuale. La vettura infatti avrà le sembianze di un crossover squadrato lungo circa 4 metri. Questa vettura avrà molto in comune con la recente Citroen e-C3 ma anche con la concept car Fiat Centoventi. Con la prima condividerà piattaforma, la Smart Car, e gamma di motori. Con la seconda invece avrà in comune numerosi elementi di design.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui dovrebbe derivare anche la nuova Fiat Multipla. Questa auto è considerata importante in quanto sarà una delle prime auto elettriche low cost del gruppo Stellantis in Europa. In gamma ci sarà sicuramente una elettrica con autonomia di 320 km ad un prezzo inferiore ai 24 mila euro. Probabile l’arrivo anche di una seconda elettrica con prezzi inferiori ai 20 mila euro ma ancora meno autonomia. Presente anche una versione ibrida che sarà la entry level.

Nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac, in Marocco a Kenitra e in Brasile a Betim. In Sud America dovrebbe essere venduta con il nome di nuova Fiat Argo. Il CEO di Fiat Olivier Francois ha anticipato un ritorno alle origini per il modello che avrà come sua caratteristica principale l’essenzialità come la celebre antenata dei primi anni ’80.