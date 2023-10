Citroen e-C3: ecco le prime immagini, si parte da 23.900 euro

Citroen e-C3 è stata finalmente svelata. Si tratta della prima auto elettrica low cost del gruppo Stellantis con un prezzo di partenza in Italia di 23.900 euro. La vettura dispone di una nuova piattaforma “Bev-nativa” e offre fino a 320 km di autonomia con una ricarica completa. La nuova e-C3 offre, per la prima volta, le acclamate sospensioni Citroën Advanced Comfort abbinate ai sedili Citroën Advanced Comfort di nuovo stile. La ë-C3 100% elettrica va oltre: zero rumore e zero vibrazioni, per una guida senza stress.

Ispirata alla concept car Citroen Oli lanciata lo scorso anno, la Citroen e-C3 si presenta sotto forma di SUV cittadino. Basata sulla nuovissima piattaforma modulare “Smart Car”, la nuova auto della casa francese di Stellantis si distingue per le sue ruote da 16 pollici (17” standard nella versione di fascia alta “Max”). Le dimensioni restano comunque compatte (4,01 m di lunghezza x 1,76 m di larghezza) ma guadagnano 10 cm in altezza grazie alla sua silhouette cubica, a tutto vantaggio dell’abitabilità.

Progettata e costruita in Europa, la nuova Citroen e-C3 segna l’inizio di una nuova offensiva di Stellantis, che vuole acquisire ancora più forza nel segmento B, lanciando il primo modello europeo del segmento, 100% elettrico, con prezzi inferiori 25.000 euro. La vettura dispone di un motore elettrico da 83 kW (113 CV) e dichiara una velocità massima di 135 km/h e ci mette 11 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Ad alimentare il motore elettrico è una batteria LFP da 44 kWh (una novità assoluta per il marchio francese) che consente un’autonomia fino a 320 chilometri, secondo il ciclo WLTP. Come dicevamo poc’anzi la vettura costa 23.900 euro in Italia. Tuttavia la casa francese ha già anticipato che nel 2025 lancerà una versione della Citroen e-C3 con appena 200 chilometri di autonomia, rivolta a chi percorre brevi distanze e facile da ricaricare regolarmente, che avrà un prezzo a partire da 19.990 euro.

Nel complesso, questa vettura è 19 mm più lunga, 6 mm più larga e quasi 30 mm più alta da terra rispetto alla precedente generazione di C3. Al lancio ci saranno due livelli di allestimento: “You” e “Max”. Un tetto di colore diverso sarà opzionale sulla “You”, ma tutte le versioni verranno fornite di serie con le sofisticate sospensioni Advanced Comfort di Citroen. C’è una maggiore enfasi sul comfort anche all’interno, con i sedili Citroen Advanced Comfort e il C-Zen Lounge, che per quanto ne sappiamo si riferisce al rivestimento del cruscotto in tessuto.

La versione “You” dispone di un elevato livello di dotazione di serie , come fari a LED, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Active Safety Brake (sistema di frenata di emergenza), nuovo sistema di visualizzazione Citroën Head Up, “My Citroen Play with Smartphone Station” per l’infotainment, specchietti elettrici, illuminazione automatica, radar di parcheggio posteriore, spoiler posteriore, cruise control, climatizzatore manuale e 6 airbag.

Il top di gamma di Citroen E-C3 l’allestimento “Max” aggiunge ulteriori cerchi in lega da 17 pollici con taglio diamont, tetto Citroën bicolore a contrasto, mancorrenti decorativi sul tetto, Skidplate anteriori e posteriori, touchscreen a colori da 10,25 pollici con mirroring per smartphone, sedili Citroën Advanced Comfort, cambio automatico tergicristalli, specchietti retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente, volante in pelle, sedile della seconda fila ribaltabile 60/40 e regolazione del sedile del conducente, luci posteriori a LED, vetro protettivo posteriore, sedili TEP/tessuto, climatizzatore automatico, navigazione 3D, ricarica wireless, telecamera posteriore , specchio elettrocromico e alzacristalli posteriori elettrici.