Renault Legend: primi dettagli sull’auto elettrica da meno di 20.000 euro

Il gruppo automobilistico Renault ha annunciato mercoledì 15 novembre il lancio dopo il 2025 di un’auto elettrica a meno di 20.000 euro, bonus ecologico escluso, prima del lancio ufficiale della sua filiale Ampere. La nuova macchina si posizionerà effettivamente sotto le prossime Renault 5 e 4 e fungerà da successore spirituale della Twingo. Finora il Gruppo francese ha fornito solo pochi dettagli sul suo futuro modello, descrivendolo come un “veicolo urbano adatto allo scopo e senza compromessi”.

Nel 2026 la gamma di Renault si arricchirà con un nuovo modello: Renault Legend

E’ stato inoltre confermato che Renault Legend offrirà un’efficienza impressionante di 6,2 mpkWh e offrirà emissioni di CO2 inferiori del 75% durante il suo ciclo di vita rispetto alla “auto ICE europea media venduta nel 2023”. Si tratterà di una city car compatta che sarà prodotta in Europa (stabilimento di Novo Mesto in Slovenia, secondo fonti interne). “Ciò che vogliamo è democratizzare i veicoli elettrici in Europa”, ha sottolineato il direttore finanziario della Renault, Thierry Pieton, durante una conferenza stampa. “ Ridurremo significativamente i nostri costi per abbassare i prezzi, migliorando al tempo stesso il margine .”

Il futuro modello d’ingresso nella gamma francese sarà ispirato alle kei car giapponesi, secondo Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo. La vettura misurerà circa 3,64 metri di lunghezza, fedele all’essenza della kei car e sarà qualcosa di simile alla Dacia Spring che l’azienda già commercializza con un motore da 65 cavalli. Renault Legend dunque sarà una sorta di risposta da parte del gruppo francese alla recente Citroen e-C3 e alla futura Fiat Panda.