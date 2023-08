Nuova Renault 5: sarà più economica e divertente della Zoe [RENDER]

Renault ha presentato all’inizio del 2021 il 5 Prototype, una concept car che anticipa una delle tante novità elettriche che il marchio francese lancerà entro il 2025. Si tratta di una reinterpretazione moderna della storica Renault 5, una vettura che ha segnato la storia dell’automobile negli anni ’70 e ’80. Il nuovo modello sarà completamente elettrico e avrà un design retrò, ma non per questo sarà costoso o elitario. Al contrario, Renault punta a rendere la nuova Renault 5 accessibile e competitiva, sia in termini di prezzo che di prestazioni.

Ecco come sarà la nuova Renault 5

La nuova Renault 5 elettrica sarà infatti più economica della Renault Zoe, l’attuale city car a zero emissioni del marchio, che costa circa 25 mila euro. Ma non solo: sarà anche più economica dei suoi principali concorrenti nel segmento B, come la Peugeot e-208 e l’Opel Corsa-e, che si aggirano intorno ai 30 mila euro. Inoltre, dovrà vedersela con la Volkswagen ID2, la futura crossover compatta del colosso tedesco, che dovrebbe arrivare nel 2025 con un prezzo inferiore ai 25 mila euro. La sfida tra la ID2 e la Renault 5 si preannuncia quindi interessante.

La Renault 5 elettrica sarà basata sulla piattaforma CMF-B EV, una base dedicata alle vetture elettriche. Per contenere i costi, Renault ha utilizzato molti componenti della piattaforma che equipaggia le Clio e le Captur. Secondo Renault, il CMF-B EV è composto per il 70% da elementi del CMF-B tradizionale e per il 30% da elementi totalmente nuovi. Renault promette inoltre un basso baricentro e un’architettura multilink al posteriore. Il pacco batterie della nuova Renault 5 – di cui il marchio non ha ancora rivelato le specifiche – sarà composto da meno parti rispetto a quello della Zoe. Questo dovrebbe renderlo non solo più economico, ma anche più leggero di circa 15 kg.

La Renault 5 elettrica dovrebbe assomigliare molto alla sua concept car, che riprende alcuni elementi stilistici dell’antenata. Tuttavia, si tratta di una vettura moderna e tecnologica, dotata di fari a LED, portellone posteriore in vetro, prese d’aria laterali e logo retroilluminato. L’interno non è stato ancora mostrato, ma ci aspettiamo un abitacolo spazioso e confortevole, con un cruscotto digitale e uno schermo touch per il sistema multimediale.

La Renault 5 elettrica arriverà sul mercato nel 2024, a distanza di quasi 30 anni dalla fine della produzione della versione originale. Si tratta di un progetto ambizioso e affascinante, che mira a rilanciare il marchio Renault nel settore delle auto elettriche. Speriamo che la nuova R5 sia all’altezza delle aspettative e che riesca a conquistare il cuore dei clienti come fece la sua antenata. Qui vi mostriamo un render di Auto Week che ha provato ad immaginare la vettura.