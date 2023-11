Nuova Renault Twingo: prime immagini dell’elettrica da 20.000 euro

La nuova Renault Twingo si farà. Ieri Renault ha annunciato una nuova generazione della sua leggendaria city car. Si tratterà di un veicolo completamente nuovo e 100% elettrico che arriverà nel 2026 con un prezzo di partenza sotto la barriera dei 20.000 euro. La casa automobilistica francese ha inoltre promessa che la nuova Twingo sarà l’auto elettrica più efficiente della sua categoria.

Ecco le prime immagini della nuova Renault Twingo che sarà elettrica e costerà meno di 20 mila euro

In occasione del lancio della sua nuova società Ampere (focalizzata sui veicoli elettrici), il Gruppo Renault ha presentato a Parigi il prototipo della nuova Renault Twingo, un’auto lanciata 30 anni fa e che tornerà sul mercato a partire dal 2025, ma riformulata come un’auto elettrica. L’obiettivo della nuova generazione del modello, che sarà prodotto e venduto in Europa, sarà quello di diventare la scommessa principale del marchio per conquistare il mercato delle auto elettriche più economiche, che costano meno di 20 mila euro. Insomma si tratterà di una rivale diretta di auto quali Citroen e-C3, la futura Fiat Panda e la Volkswagen ID.1 che come anticipato dal CEO del gruppo tedesco costerà 20 mila euro e sarà lanciata nel 2026.

La nuova Renault Twingo si caratterizza per un design retrò, o neo-retrò che riporta la Twingo al suo aspetto originale, quel curioso design del modello degli anni ’90 in formato urbano. La concept mantiene le forme arrotondate, simili a quelle di un piccolo monovolume urbano, così come l’ottica circolare, che in questo caso sarà a LED. Insieme alle future Renault 4 e Renault 5 e alla già disponibile Megane E-Tech di medie dimensioni, la Twingo costituirà l’offensiva del marchio per guadagnare volume nel mercato delle auto elettriche. Al momento non sono trapelati dettagli tecnici su questa auto ma siamo sicuri che già nei prossimi mesi emergeranno le prime informazioni su questo atteso modello.