L’attesa è quasi finita: la nuova Renault 4, uno dei modelli più iconici della casa francese, è pronta a fare il suo debutto ufficiale al Salone di Parigi 2024. Prima del grande evento, Renault ha rilasciato alcune immagini che, pur mostrando solo alcuni dettagli, lasciano già intuire lo stile complessivo del veicolo.

Il design della nuova Renault 4 sarà una perfetta fusione tra passato e futuro, esattamente come avvenuto per la sorella Renault 5 E-Tech Electric. Le prime immagini ci danno un’idea dell’auto attraverso una serie di pezzi che compongono un puzzle visivo. La carrozzeria mantiene un forte legame con l’iconico modello del passato, rivisitato però in chiave moderna.

Derivata dal concept 4EVER Trophy, la Renault 4 di serie abbandona alcuni elementi estremi della versione presentata nel 2022, pur mantenendo dettagli distintivi, come la griglia anteriore chiusa, con il logo Renault illuminato al centro. Anche se i fari non sono ancora visibili, è probabile che conserveranno la caratteristica forma circolare, esaltata da segmenti luminosi, proprio come nel concept.

Sul retro, le somiglianze con la 4EVER Trophy sono più evidenti, soprattutto nei gruppi ottici a sviluppo verticale a forma di “O”, che ricordano vagamente quelli della Fiat 500X. Il lunotto posteriore verticale è sormontato da uno spoiler, un dettaglio pensato per ottimizzare la capacità del bagagliaio.

Per quanto riguarda le dimensioni, è presto per confermare misure precise. Tuttavia, la lunghezza potrebbe rimanere vicina ai 4,06 metri della 4EVER Trophy, posizionandosi così leggermente sopra la Renault 5, che misura 3,92 metri. Gli interni, probabilmente, riprenderanno lo stile della plancia della Renault 5, con una gestione ancora più ottimizzata degli spazi.

Anche la gamma motori sarà condivisa tra i due modelli, con la Renault 4 che dovrebbe montare inizialmente un motore elettrico da 150 CV e una batteria da 52 kWh, seguito successivamente da una versione meno potente. Non resta che aspettare il Salone di Parigi 2024 per scoprire tutti i dettagli ufficiali e ammirare dal vivo questa nuova versione di un’auto che ha fatto la storia.