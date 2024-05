A partire dal 31 maggio 2024, sarà possibile preordinare la nuova Renault 5 E-Tech Electric. La casa automobilistica francese offre inizialmente due allestimenti, Techno e Iconic Cinq, entrambi equipaggiati con una batteria da 52 kWh che garantisce un’autonomia fino a 410 km secondo il ciclo WLTP. Nel 2025, la gamma si amplierà con tre nuovi allestimenti: Five, Evolution e l’edizione speciale Roland-Garros. I modelli Five e Evolution avranno una batteria più piccola da 40 kWh, con un’autonomia di 300 km.

Renault 5 E-Tech Electric, si parte dalla Techno

Il prezzo di partenza per la versione Techno è di 32.900 euro, cifra destinata a diminuire a 21.900 euro grazie ai nuovi incentivi statali del 2024. La gamma si aprirà con gli allestimenti Five ed Evolution, disponibili ufficialmente nel 2025, con prezzi che partono da 25.000 euro, esclusi gli incentivi statali.

I due allestimenti Techno e Iconic Cinq, disponibili dal 2024, offrono di serie numerosi optional avanzati. Questi includono una pompa di calore, un caricatore V2L AC da 11 kW, la ricarica rapida DC fino a 100 kW, il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 18 pollici (con opzione da 19 pollici), una retrocamera, l’Adaptive Cruise Control e il sistema di infotainment OpenR Link, con un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un display centrale da 10,1 pollici.

Renault ha annunciato che i titolari di R5 R Pass, ovvero coloro che hanno effettuato la pre-registrazione di interesse sul sito dell’auto, avranno la priorità per l’acquisto a partire dal 31 maggio 2024.

Si attende la Roland-Garros

Nel 2025, l’allestimento Roland-Garros si unirà alla gamma come versione di punta, creata per celebrare l’edizione 2024 del prestigioso torneo di tennis francese. Questa edizione speciale sarà disponibile in un numero limitato di esemplari.

La Renault 5 E-Tech Electric promette di essere una scelta attraente nel mercato delle auto elettriche, grazie alla sua autonomia competitiva, alle opzioni di batteria e alla ricca dotazione di serie. Con prezzi accessibili e incentivi statali, rappresenta una soluzione interessante per chi desidera passare a un’auto elettrica senza compromettere prestazioni e comfort.

Renault 5, prezzi e allestimenti