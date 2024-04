La nuova Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros al noto torneo di tennis

Un’edizione speciale della Renault 5 E-Tech Electric dedicata al torneo sarà svelata in occasione del Roland-Garros 2024, di cui la casa francese è premium partner per il terzo anno consecutivo. Cresce l’attesa per il noto appuntamento sportivo, inserito nel Grande Slam. Dal 20 maggio al 9 giugno si affronteranno a Parigi i nomi forti di questa disciplina. Teatro del confronto, una superficie di gioco in terra rossa.

Nei pressi della struttura ci sarà uno stand della Régie. Qui si potranno ammirare alcune auto del marchio della losanga. Lo spazio centrale della scena sarà riservato alla Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros, portata qui al debutto, con molto anticipo sulla commercializzazione, prevista per il 2025. Insieme a lei ci saranno tre esemplari standard del nuovo modello elettrico, in colori pop.

La cosa rientra nella già citata partnership con l’evento sportivo d’oltralpe, che vedrà Renault coinvolta a più livelli. Il più corposo impegno sarà la fornitura di 180 veicoli a sua firma, che andranno a comporre la flotta del torneo, elettrificata all’88%. Ai servizi di navetta concorreranno quattro R5 degli anni 1970, trasformate in esemplari 100% alla spina. Spazio anche per la solidarietà, con 5 ambasciatori del marchio al servizio del programma Give Me 5, per incentivare i giovani dei quartieri disagiati a praticare sport.

Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros

Tornando alla grande protagonista a quattro ruote del leggendario torneo di tennis di Parigi, aggiungiamo qualche dettaglio in anteprima sulla nuova Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros. Questa vettura in serie speciale sarà offerta in quattro colori per la carrozzeria: Bianco Nacré, Blu Notturno, Nero Etoilé e Grigio Scisto opaco. La connessione di queste tinte con il profilo del tetto cromo satinato sembra azzeccata, ma bisognerà vedere dal vivo il modello per capire quale abbinamento sia il più riuscito.

Ai cerchi “Ecrou” diamantati nero lucido, da 18 pollici di diametro, il compito di conferire note di elegante sportività al profilo laterale. Nella porta anteriore emerge un motivo grafico a croce di Sant’Andrea, che evoca le architetture dello stadio dove si disputa il Roland-Garros: un doveroso omaggio al torneo tennistico francese. Nell’abitacolo spiccano i sedili in grigio chiaro, che rimandano all’abbigliamento tecnico usato dagli sportivi. Per realizzarli, si è fatto ricorso a un tessuto 100% riciclato: una prova di attenzione per la sostenibilità ambientale.

Sugli schienali anteriori c’è il logo dell’evento sportivo parigino, groffato in rilievo. Bello l’abbinamento con gli elementi cromatici blu presenti sui pannelli delle porte e sulla plancia. In quest’ultima si nota un elemento color “metallo satinato”, con scritta “Roland-Garros Paris” retroilluminata. Il taglio espressivo dell’impugnatura delle racchette ha fornito ispirazione per lo sviluppo grafico dell’e-pop shifter. Di un certo effetto scenico i tappetini in stile “terra battuta“. Possiamo dire che il tributo è ben riuscito.