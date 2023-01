Renault 4: sarà elettrica ed arriverà nel 2024

La Renault guarda al passato per realizzare le auto del futuro, come dimostra la riproposizione, in chiave moderna, della Renault 4. Infatti, questo modello farà parte della gamma elettrica del Brand insieme alla nuova R5. Continua, dunque, l’evoluzione elettrica del Marchio, che sta lavorando molto in questa direzione, come si evince dalla tecnologia della Megane E-Tech.

Renault 4: prenderà il posto della Zoe

La Renault 4, con le sue forme che strizzano l’occhio al passato, per alcune proporzioni, prenderà il posto della Zoe. Infatti, sarà lunga poco più di 4 metri, ma avrà le sembianze di un crossover. Segno evidente che la richiesta di vetture a ruote alte è sempre crescente sul mercato. Lo stile deriverà da quello del concept Renault 4Ever Trophy che è stato mostrato in occasione del Salone di Parigi. Nel corpo vettura spiccano la calandra ed il terzo montante posteriore, decisamente somiglianti agli stessi elementi del modello originale. I passaruota generosi, e l’altezza da terra, invece, strizzano l’occhio al mondo off-road.

Motore elettrico da circa 140 CV e trazione anteriore

Sotto pelle la Renault 4 di nuova generazione dovrebbe avere una tecnologia speculare a quella della nuova R5. Dimensioni a parte, quest’ultima sarà una citycar che arriverà in sostituzione della Twingo, il cuore elettrico sarà il medesimo, ed avrà una potenza di circa 140 CV. Il pacco batteria invece, avrà una capacità di 42 kWh e troverà posto nel pianale, come vogliono le tendenze attuali. L’auto sarà a trazione anteriore con l’elettronica che andrà a supporto dell’erogazione.

Prevista per il 2024

Per vedere la nuova Renault 4 in formato EV bisognerà attendere il 2024, ed è probabile che la tecnologia dell’interfaccia auto-conducente sarà sviluppata da Google, come sulla Megane E-Tech. In questo modo, la connessione con lo smartphone sarà totale, e l’auto risulterà un’estensione del proprio device, per essere sempre a supporto del guidatore durante la marcia.