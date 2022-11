Renault Megane E-Tech: la prova su strada

La Renault Megane E-Tech evolve il concetto di auto elettrica della Losanga, grazie ad un design innovativo e ad una tecnologia avanzata basata sulla nuova piattaforma CMF-EV. L’abbiamo provata per capire come va nell’utilizzo quotidiano.

Renault Megane E-Tech: è compatta e si lascia guardare

La Renault Megane E-Tech, è grintosa, compatta, affusolata, ma manifesta tutto il suo carattere attraverso un frontale imponente in cui spiccano il logo della Losanga di grandi dimensioni e le firme luminose e LED. La fiancata esprime dinamismo con la linea di cintura alta, i montanti ed il tetto verniciati di nero, ed i cerchi di grandi dimensioni che riempiono i passaruota. Sono tanti i dettagli che incuriosiscono l’occhio, come i passaruota bombati e l’assenza di un terzo finestrino, oltre a quella delle maniglie posteriori.

Renault Megane E-Tech: all’interno ti circonda di tecnologia

La Renault Megane E-Tech è una di quelle auto con cui si entra subito in sintonia per via di una plancia che avvolge il guidatore con lo schermo della strumentazione digitale da 12,3 pollici e quello dell’infotainment da 12 pollici che si estende in verticale. Le informazioni sono tutte a portata di sguardo e l’interazione è rapida, favorita dall’adozione di un software Android Auto. Quando si viaggia, il navigatore calcola l’itinerario anche in base alle soste da effettuare, tenendo conto della posizione dei punti di ricarica lungo il tragitto.

Sono tanti i vani svuota tasche, e c’è spazio anche per un comodo alloggiamento con ricarica ad induzione per lo smartphone. Nel complesso, l’ambiente è ben rifinito, se non per qualche plastica rigida che stona, e anche dietro si viaggia bene, persino in 3, visto che il pavimento è piatto nella zona centrale. Il bagagliaio con i suoi 440 litri è ampio, ma quando si ha a che fare con carichi importanti bisogna tenere conto dello scalino nella soglia d’accesso.

Al volante possiede un’agilità degna di nota

L’aspetto che mi ha sorpreso maggiormente alla guida della Renault Megane E-Tech è la sua agilità nel misto. Con lo sterzo rapido, sportivo, diretto e decisamente azzeccato nella taratura. Viene subito voglia di spingere, anche perché con i 218 CV ed i 300 Nm erogati dal motore sincrono a rotore inverso, la spinta è subito notevole. Quando si sceglie di prendersela comoda, la Megane E-Tech è confortevole, e, ovviamente, silenziosa. Anche gli ADAS, di ultima generazione, intervengono in maniera efficace e puntuale. L’unico neo al volante è la visibilità per via dei montanti anteriori molto larghi e di una 3/4 posteriore in cui è difficile tenere d’occhio quello che accade nel traffico convulso delle città.

Considerando la batteria da 60 kWh, l’autonomia, che si attesta intorno ai 400 km, risulta valida. Nei percorsi extraurbani, a livello di percorrenze, il dato rilevato dal computer di bordo è vicino ai 13 kWh/100 km, ma in autostrada si sale a circa 19 kWh/100 km. Per quanto riguarda la ricarica, è interessante il fatto che in alternata accetti fino a 22 kW, per cui in un’ora si possono aggiungere 150 km di autonomia, che diventano circa 340 km con una colonnina a ricarica rapida da 50 kW. Se si ha fretta, e si ha la possibilità di attaccarla ad una stazione hpc, allora riesce ad accettare fino a 130 kW, per incamerare la carica necessaria a percorrere 300 km in 30 minuti.

Prezzo: da 36.800 euro

La Renault Megane E-Tech ha un prezzo iniziale di 36.800 euro per la variante da 130 CV con pacco batteria da 40 kWh. Mentre il modello con una potenza speculare a quella dell’auto del test, e batteria da 60 kWh, ha un listino base di 41.700 euro, offerte e promozioni escluse.