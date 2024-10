Nuova McLaren W1: supercar dai grandi numeri, degna erede di F1 e P1

Erede delle F1 e P1, la nuova McLaren W1 segna i riferimenti della specie, con un profilo tecnologico e prestazionale al vertice. Creata per stupire, riesce a pieno nello scopo, anche sul piano visivo. I suoi tratti non sono belli nel senso più stretto del termine, ma hanno grande energia dialettica. Risultano intonati alla missione e assecondano al meglio i bisogni funzionali.

Qui la ricerca dell’efficienza è stata prioritaria, a scapito dell’eleganza, ma la carrozzeria si presenta agli occhi con un aspetto gradevole. La McLaren W1 non merita un posto al Louvre, ma si fa guardare, per il suo look da auto da corsa sufficientemente filante ed armonica nelle note stilistiche.

Potenza e leggerezza al top

Epico il suo sistema propulsivo ibrido V8, la cui unità endotermica biturbo da 4.0 litri mette sul piatto 928 CV. A questi vanno aggiunti i puledri della componente elettrica, per una potenza di sistema nell’ordine dei 1275 CV. Nessuna vettura stradale della casa di Woking si era mai spinta a questi livelli. Il tutto, in quadro di leggerezza strabiliante per un’auto del genere. Il peso del veicolo, infatti, è stato tenuto a quota 1.399 kg, regalando un rapporto peso/potenza molto felice.

Aerodinamica attiva per la McLaren W1

L’aerodinamica attiva è particolarmente evoluta e può cambiare il carattere del mezzo, trasformandolo da missile stradale a bolide da pista, quando serve. Il tutto, riducendo l’altezza da terra di 37 mm nella parte anteriore e di 17 mm in quella posteriore. La deportanza si spinge fino a 1.000 kg, a conferma di uno studio dei flussi particolarmente accurato, al top di sempre per un’auto del marchio omologata per il listino commerciale. Il rivoluzionario alettone posteriore McLaren Active Long Tail, che si estende all’indietro di 300 mm, è solo uno dei numerosi brevetti che accompagnano il modello.

L’efficienza aerodinamica, insieme al perfetto bilanciamento dei pesi, garantisce un handling del migliore livello, per un comportamento dinamico di alta gamma, che appaga anche sul piano emotivo oltre che su quello cronometrico. Sulla pista di riferimento della casa di Woking, il vantaggio sulla Senna è di 3 secondi al giro. Credo che non occorra aggiungere altro. Le performance sono quindi al top.

Prestazioni e dinamiche di riferimento

Con la McLaren P1 il passaggio da 0 a 100 km/h viene liquidato in 2.7 secondi, quello da 0 a 200 km/h in 5.8 secondi, mentre in meno di 12.7 secondi si è già a 300 km/h con partenza da fermo. La velocità massima è limitata elettronicamente a 350 km/h. Il coinvolgimento del conducente tocca vertici di grande piacere, grazie alla trazione posteriore, sviluppata con l’esperienza in Formula 1. La coppia stupisce per il picco di 1.340 Nm e per la distribuzione nell’intero arco di utilizzo, con una risposta sempre immediata ai comandi dell’acceleratore.

Grande l’apporto nell’efficienza dinamica delle nuove sospensioni McLaren Race Active Chassis Control III con modalità Race, che promettono un’ampiezza di capacità senza pari sia su strada che in pista. Le sensazioni e il feedback di guida sono eccellenti, grazie allo sterzo idraulico ad alte prestazioni. Sublime la frenata idraulica, con un feeling molto ben studiato dai tecnici. L’energia propulsiva della McLaren W1 giunge al suolo col supporto di una inedita trasmissione a 8 velocità, abbinata al nuovo differenziale elettronico idraulico.

Carbonio a profusione sulla W1

Per ottenere la massima leggerezza, i tecnici della casa d’oltremanica hanno fatto ampio uso di materiali compositi, presenti un po’ ovunque. Di ottima fattura la monoscocca in fibra di carbonio McLaren Aerocell, che si è giovata delle tecnologie del motorsport, come altri elementi costruttivi presenti su questa hypercar. Trattandosi di un’auto davvero esclusiva, le opzioni di personalizzazione offerte ai clienti sono al top. Il prezzo parte da 2 milioni di sterline, tasse incluse, nel Regno Unito. Saranno prodotte solo 399 McLaren W1, già tutte assegnate.