McLaren Senna e il tributo per Ayrton a Montecarlo

McLaren celebra i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna con un tributo potente ed emotivo che ricorda i tre titoli di campione del mondo di Formula 1 e le cinque vittorie del Gran Premio di Monaco che il brasiliano ha ottenuto con McLaren. Parallelamente alla livrea unica per le vetture MCL38 di Formula 1 che saranno guidate da Lando Norris e Oscar Piastri al Gran Premio di Monaco del 2024, McLaren Automotive celebra il talento di Ayrton Senna, i suoi successi nelle corse e molto altro ancora con la livrea Senna Sempre, un tributo unico e dipinto a mano ad Ayrton applicato su una Senna di pre-produzione della collezione heritage di McLaren.

La livrea Senna Sempre

La livrea Senna Sempre è stata creata nell’ambito della collaborazione tra McLaren e l’Ayrton Senna Institute. Essa mette in mostra non solo l’impareggiabile maestria nella verniciatura e l’abilità artigianale che McLaren Automotive è in grado di offrire attraverso le McLaren Special Operations (MSO), ma anche una grafica distintiva che onora la carriera in Formula 1 di Ayrton Senna, la sua tenace ricerca della perfezione, la sua nazionalità brasiliana e la storia delle corse McLaren – anche sulle strade di Monaco – attraverso colori di vernice brillanti e audaci e trattamenti interni su misura.

“Ayrton Senna è nato per correre e la sua passione per le prestazioni e la perfezione continua a vivere in McLaren. La McLaren Senna porta il suo nome e incarna il suo spirito: è la McLaren stradale per eccellenza che si concentra sulle prestazioni in pista, e questa ispirazione magistralmente dettagliata cattura l’energia contagiosa di Ayrton. La nostra collaborazione con McLaren Racing per onorare l’eredità delle corse di Senna a 30 anni di distanza è una celebrazione condivisa delle capacità uniche di Ayrton nel mondo delle corse, e il circuito cittadino di Monaco, che lui ha fatto suo, è il luogo perfetto per riflettere sui suoi incredibili successi“, ha dichiarato Michael Leiters, Amministratore delegato di McLaren Automotive.

“Il team è orgoglioso di riconoscere e celebrare la straordinaria vita e l’eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso questa livrea McLaren. Senna rimane venerato e rispettato come la più grande icona della Formula 1 e il pilota più decorato della McLaren. Il suo impatto sulla McLaren è enorme, non solo per i suoi risultati nelle corse, ma anche per la sua presenza all’interno del team e ora per la sua eredità, quindi è un onore correre per lui nel suo circuito di maggior successo con i suoi colori verde, giallo e blu“, ha detto Zak Brown, Amministratore delegato di McLaren Racing.

La McLaren Senna in Senna Sempre

La McLaren Senna, svelata nel dicembre 2017, è l’auto stradale McLaren più estrema mai realizzata (vista anche in uno show recente). Disegnata, progettata e sviluppata come l’ultima auto da pista per la strada, offre un impegno totale per prestazioni senza compromessi. Per creare la Senna Sempre, McLaren ha trasformato le immagini di una Senna di pre-produzione che fa parte della sua collezione di auto storiche.

Ispirata all’eredità e alla filosofia di Ayrton Senna, la Senna porta sia il nome del leggendario pilota e campione di Formula 1 sia il logo Senna “Double S” accanto al badge McLaren. La doppia S è presente anche nell’intricata verniciatura, come uno dei tanti tributi visivi ad Ayrton Senna che si allineano con i dettagli della vettura di Formula 1 MCL38; il logo è visibile sul pannello blu che collega le prese d’aria all’interno del guscio anteriore, che integra la scritta Senna sull’ala posteriore verde brillante.

Le vernici selezionate per la livrea riflettono i colori della bandiera brasiliana, con toni di giallo, verde e blu vivaci uniti da una tecnica di lavaggio recentemente sviluppata da MSO. Questa tecnica consente alle vernici di fondersi l’una con l’altra senza creare colori aggiuntivi, evocando al contempo la velocità e il movimento di una bandiera sventolante. Questo effetto è stato applicato anche allo scudetto McLaren sul muso della vettura. Le linee di demarcazione verdi e bianche che corrono intorno alla calandra dell’auto e le prese d’aria alla base del parabrezza si ispirano direttamente ai dettagli dell’iconico casco da gara di Ayrton.