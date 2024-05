McLaren Senna ferita in un incidente per lo show di un influecer | Video

La McLaren Senna è una delle hypercar più raffinate dell’era moderna. Incredibili le sue doti dinamiche, a patto di saperci fare. La pista è il suo regno, ma anche in strada elargisce emozioni speciali, pur mantenendosi entro i limiti, come imponogono le norme del codice e il senso di responsabilità. Godere delle sensazioni regalate da un’auto del genere è un privilegio per pochi eletti, dal conto in banca faraonico. Doveroso avere il giusto rispetto per un mezzo di questo calibro, anche in ragione del suo valore storico e collezionistico.

Purtroppo qualcuno ama esagerare, pure in contesti poco appropriati come le arterie viarie aperte alla normale circolazione. A un noto influencer americano, pieno di soldi, la voglia di stupire i presenti e di regalare loro un video inebriante, con alcuni funambolismi di guida, è costata a caro prezzo.

Il tizio, dopo aver disegnato una ciambella al suolo, con l’inchiostro delle gomme, è partito a tutta a birra in stile Magnum P.I., ma quasi subito ha perso il controllo dell’auto, andandosi a schiantare contro una concessionaria Lexus. È stato lui stesso a confessare di essere il protagonista della disavventura. Per fortuna nessuno si è fatto male, tranne l’auto, che si è impegnato a riparare nei tempi più stretti.

Incolpevole protagonista del crash, come dicevamo, è stata una rara McLaren Senna, la vettura stradale più estrema costruita dalla casa di Woking. Dedicata al leggendario pilota di F1 di cui porta il nome, è una sorta di bolide da corsa omologato per l’uso stradale. Grazie all’ampio uso di materiali compositi pesa soltanto 1.194 kg, mossi con forza vulcanica da un motore V8 sovralimentato da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 800 CV di potenza e 800 Nm. Le prestazioni sono stellari ed anche il comportamento dinamico è al top, ma certe acrobazie bisogna saperle fare e bisogna farle nei contesti appropriati. Penso che il noto influencer abbia capito la lezione. A voi il video del suo incidente.

Fonte | Carscoops