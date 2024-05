La Lexus UX entra nel 2024 con una versione completamente rinnovata: la Lexus UX 300h, che sostituisce la 250h, portando un incremento significativo di potenza, avanzamenti tecnologici e miglioramenti nell’efficienza dei consumi e delle emissioni. Questo modello rappresenta un’evoluzione per il crossover di lusso del colosso automobilistico Toyota, consolidando la sua posizione tra i veicoli più venduti dell’azienda.

Non cambia esteticamente

Esternamente, la Lexus UX 300h mantiene le stesse dimensioni e design del modello precedente, ma introduce una nuova colorazione, la Sonic Copper. Questa verniciatura speciale dona alla carrozzeria una brillantezza e sfumature intensificate. In aggiunta, i clienti possono optare per una finitura bicolore, con elementi in nero che spaziano dal tetto ai montanti, creando un contrasto marcato e moderno.

All’interno, l’abitacolo rimane un ambiente premium con opzioni di rivestimento che variano da tessuti a pelli sintetiche e vere pelli, a seconda della configurazione scelta. Novità includono pulsanti aggiornati sui pannelli delle portiere, finiture metalliche per la consolle e la leva del cambio e un rinnovato design della plancia. A livello tecnologico, spicca il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, completamente personalizzabile e che varia a seconda della modalità di guida selezionata.

Il sistema di infotainment rimane offerto in due dimensioni, 8 o 12,3 pollici, ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto anche senza fili. Inclusa di serie è la navigazione basata su cloud con aggiornamenti del traffico in tempo reale, rendendo il sistema intuitivo e reattivo. L’assistente vocale ‘Hey Lexus’ è progettato per semplificare l’interazione con il dispositivo senza distogliere l’attenzione dalla guida.

Per quanto riguarda l’abitabilità, i passeggeri posteriori godono di spazio adeguato, sebbene quelli più alti possano trovare qualche limitazione. Il bagagliaio offre una capacità da 315 a 1.194 litri, che, sebbene non estesa come alcuni concorrenti, resta pratica per il segmento.

Un nuovo sistema ibrido per Lexus UX 300h

Il cuore della nuova UX 300h è il suo sistema ibrido migliorato. Continua a utilizzare il motore a benzina da 2.0, ma introduce una nuova batteria agli ioni di litio e un motore-generatore ad alte prestazioni, aumentando la potenza complessiva a 199 cavalli e migliorando l’accelerazione. Queste modifiche consentono una guida più efficiente e una maggiore recuperazione di energia durante le frenate, con il sistema ibrido capace di operare in modalità elettrica fino a 115 km/h in condizioni specifiche.

Con tre modalità di guida disponibili—Normal, Eco e Sport—e una versione F-Sport che aggiunge ulteriori personalizzazioni, la UX 300h offre un’esperienza di guida adattabile e dinamica. Il sistema Lexus Safety System+ garantisce sicurezza avanzata con nuove funzionalità di assistenza alla guida.

I prezzi

La nuova Lexus UX 300h è già disponibile per l’ordine con prezzi che variano tra 43.500 e 58.000 euro. Con offerte di lancio e opzioni di finanziamento o noleggio, questo modello si presenta come una scelta attraente per chi cerca un crossover lussuoso e tecnologicamente avanzato.