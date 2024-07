Nuova Lotus Elise: l’erede elettrica in arrivo nel 2027?

Lotus sta progettando una nuova versione della sua iconica Elise, prevista per il lancio nel 2027, ma i tempi potrebbero allungarsi. La notizia, riportata da Autocar, sottolinea come il ritardo sia dovuto alle sfide tecniche relative alle batterie. Ben Pyne, responsabile del design Lotus, ha evidenziato la necessità di utilizzare batterie piccole e leggere per mantenere lo spirito dell’originale Elise, lanciata nel 1996.

Fedeltà ai principi di Colin Chapman

La nuova Lotus Elise dovrà rimanere fedele ai principi di leggerezza e maneggevolezza che hanno reso celebre il modello originale. A differenza dei modelli recenti come Eletre ed Emeya, che hanno aumentato peso e dimensioni, la nuova Elise punterà a mantenere un peso ridotto. Pyne ha sottolineato come la tecnologia attuale non consenta di ricreare l’Elise in modo convincente, mettendo in risalto il problema dell’aumento di peso dovuto all’elettrificazione.

Sfide tecniche e soluzioni

La piattaforma per la nuova Elise, denominata E-Sports, è già pronta e promette di essere il 37% più leggera rispetto a quella della Emira. Tuttavia, la sfida principale rimane la gestione delle batterie, che devono essere posizionate centralmente per garantire un bilanciamento ottimale e un baricentro basso.

Le batterie allo stato solido, con una densità energetica elevata, potrebbero rappresentare una soluzione, ma Pyne non ha fornito dettagli specifici in merito. L’importanza della riduzione della massa è stata ribadita, e un esempio concreto è il concept Elise sviluppato da Nyobolt con batterie da 35 kWh, disegnato da Ian Callum, che pesa poco più di 1,2 tonnellate.

Futuro della nuova Lotus Elise

Nonostante le sfide, Lotus continua a lavorare sull’erede della Elise, con l’obiettivo di combinare elettrificazione e leggerezza. Anche se Pyne non ha confermato eventuali ritardi, la speranza di vedere un futuro dove “elettrico” e “leggerezza” possano convivere è ancora viva. La nuova Elise rappresenta un passo importante per Lotus, nel tentativo di mantenere vivi i principi fondamentali che hanno definito il marchio sin dalla sua nascita.