Lotus Emeya potrebbe dare vita alla station wagon più potente del mondo [RENDER]

Lotus Emeya Station Wagon è un render realizzato dal sito Autocar che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di una vettura di questo tipo che qualora trovasse davvero spazio nella gamma di Lotus diventerebbe senza alcuna ombra di dubbio la station wagon più potente di sempre. Al momento non vi sono notizie certe in merito all’arrivo in futuro di un simile modello anche se già da qualche tempo circolano voci sul possibile arrivo di un qualcosa di simile.

Lotus Emeya Station Wagon: un render ipotizza quale potrebbe essere il suo design

Il capo del design Ben Payne ha rifiutato di confermare se esistano piani per una Emeya shooting-brake, ma ha riconosciuto che ci sono tante persone ancora oggi che sono interessate a questo tipo di auto e dunque dato che Lotus è sempre alla ricerca di nuove opportunità per assicurarsi di poter massimizzare i profitti un simile progetto non viene escluso a priori. Anche perchè i gusti dei clienti cambiano e dunque una Lotus Emeya Station Wagon che oggi sembra improbabile in futuro potrebbe non sembrarlo più.

Lotus Emeya si basa sulla nuova architettura Electric Premium di Lotus. Questa struttura su misura è adattabile a vari segmenti di auto, nonché a diverse dimensioni di batterie, motori elettrici, disposizione dei componenti e tecnologie di guida intelligente. Dunque anche questo sembra rendere possibile l’arrivo in futuro di una versione di questo tipo.

Ricordiamo infine che Lotus Emeya ha un pacco batteria da 102 kWh che offre un’autonomia ancora sconosciuta. Tuttavia, Lotus afferma che è “ampiamente simile” a quello offerto dalla Eletre.