Nuova Lexus LX: anche per il mercato europeo?

Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Auto Zeitung, la nuova generazione della Lexus LX potrebbe essere commercializzata anche sul mercato europeo. Proposta come Super SUV di grandissime dimensioni, andrebbe a competere con le tedesche BMW X7 e Mercedes-Benz GLS.

Fuoristrada premium

Esteticamente, la nuova Lexus LX – giunta oltreoceano alla quarta generazione – è riconoscibile per essere la gemella in chiave premium della Toyota Land Cruiser modello 300, quest’ultima non destinata al mercato europeo. Inoltre, la gamma potrebbe comprendere anche la declinazione Offroad dedicata alla guida in fuoristrada.

Anche a propulsione ibrida?

La versione europea della nuova Lexus LX dovrebbe essere disponibile con il motore a benzina 3.5 V6 biturbo da 415 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima della LX600, affiancato dal propulsore diesel 3.3d V6 da 299 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima della LX500d. Tuttavia, sarebbe allo studio anche l’inedita configurazione LX750h a propulsione ibrida, molto probabilmente dotata della tecnologia Plug-In Hybrid.