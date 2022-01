Lexus LX 600 Offroad by Jaos, svelata al Salone di Tokyo

La nuova Lexus LX 600 è uno dei fuoristrada più lussuosi, tecnologici e confortevoli del mondo, in grado di offrire ai propri passeggeri il confort di un’ammiraglia, senza però rinunciare a doti fuoristradistiche decisamente elevate, grazie alla stretta parentela che la lega all’inarrestabile Toyota Land Cruiser 300. Ora, il lussuoso SUV nipponico ritorna alla ribalta in occasione del Salone di Tokyo, dove il preparatore Jaos – specialista di elaborazioni per il fuoristrada – ha svelato la sua personale interpretazione del Lexus LX, modificata appositamente per esaltare le sue caratteristiche off-road.

Più “cattiva” e inarrestabile

Battezzata Lexus LX 600 Offroad, la nuova creazione di Jaos sfoggia un aspetto da fuoristrada duro e puro che si distingue per l’uso di pneumatici specifici Toyo all-terrain avvolti da cerchi in lega da 20 pollici. Non mancano passaruota maggiorati in CFRP (fibra di carbonio rinforzata in plastica) e inedite protezioni sottoscocca.

Elettronica al servizio dell’off-road

Il know how tecnologico della Land Cruiser viene ripreso anche su questa Lexus, non mancano infatti sospensioni adattive regolabili in tre livelli di altezza, sei modalità di guida, il sistema Crawl Control per salite e discese particolarmente ripide e il Multi-Terrain Monitor dotato di telecamere posizionate nel sottoscocca.