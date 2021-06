Toyota Land Cruiser 2021: ecco il nuovo maxi fuoristrada

In occasione del 70° anniversario della gloriosa fuoristrada giapponese, è stata svelata la nuova Toyota Land Cruiser modello 300, in arrivo sul mercato internazionale nel corso dell’imminente estate 2021. Nonostante gli oltre dieci milioni di esemplari prodotti fino ad oggi e più di 300.000 unità vendute ogni anno in 170 Paesi, non sarà commercializzata sul mercato europeo.

Nuove motorizzazioni V6 biturbo

La nuova Toyota Land Cruiser modello 300 sarà disponibile con il motore 3.5 V6 biturbo a benzina da 415 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, affiancato dal propulsore diesel 3.3 V6 anch’esso biturbo da 309 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. Entrambe le motorizzazioni saranno abbinate al cambio automatico Direct Shift 10AT a dieci rapporti, nonché alla trazione integrale. Tuttavia, su alcuni determinati mercati, sarà proposta anche con l’unità 3.5 V6 aspirata, in abbinamento al cambio automatico a sei rapporti.

Più leggera di 200 kg

Tra le caratteristiche della nuova Toyota Land Cruiser modello 300 figurano la piattaforma modulare TNGA-F, la massa più leggera di circa 200 kg rispetto al precedente modello 200 a parità di ingombri, i dispositivi E-KDSS e Multi Terrain Select per la guida in fuoristrada, la configurazione a sette posti dell’abitacolo e l’inedita versione sportiva GR Sport con lo stile specifico del frontale.