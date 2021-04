Nuova Toyota Land Cruiser: svelata da un video

Nelle ultime settimane sono comparse in rete diverse immagini spia della nuova Toyota Land Cruiser 300 Series, la prossima generazione della variante con carrozzeria più grande del SUV giapponese.

Versione che si posiziona al top della gamma Land Cruiser che è disponibile nel nostro mercato e che fuori dall’Europa riceve il nome Land Cruiser Prado. Si tratta della prima variante della nuova Land Cruiser che arriverà sul mercato con diverse novità e che non sarà una semplice evoluzione del modello attuale.

Di fatto il nuovo video pubblicato, girato in un parcheggio probabilmente di una struttura Toyota dove sono custoditi i primi modelli prodotti, con la guida a destra, svela il look ridisegnato della fuoristrada nipponica.

Sui mercati nel 2022

La nuova Toyota Land Cruiser dovrebbe arrivare sui mercati esteri nel 2022, equipaggiata con il nuovo motore benzina sei cilindri a V da 3,5 litri di cilindrata o, in alternativa con il turbodiesel V6 da 3,3 litri. Addio, dunque al V8. E non è esclusa una variante con meccanica ibrida o ibrida plug-in, più in linea con i mercati europei.