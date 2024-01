Nuova Lancia Ypsilon: sempre più vicino il ritorno nei rally [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon sarà svelata il mese prossimo a Milano. La futura generazione del celebre modello di segmento B è ormai pronto. La prima versione ad essere svelata sarà l’edizione limitata Cassina nata in collaborazione con la nota azienda di arredamento. Ma negli ultimi giorni l’attenzione sul marchio Lancia si è spostata sulla voce secondo cui il ritorno del marchio nel mondo dei rally sarebbe ormai cosa fatta.

Il ritorno nel mondo dei rally per Lancia sarebbe cosa fatta: nel 2025 la nuova Lancia Ypsilon rally?

Secondo queste voci i dirigenti di Stellantis avrebbero dato l’ok al ritorno nel motorsport per la casa italiana che a quanto pare potrebbe fare il suo debutto proprio con la nuova Lancia Ypsilon. Nel 2026, potrebbe essere plausibile vedere una Lancia Ypsilon in configurazione Rally 2 debuttare nei rally, con l’intenzione di trasformarla nel 2027 in una vettura conforme alle normative WRC con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Questo significa che già nel 2025 potrebbe avvenire il debutto di questa auto. Ricordiamo che sempre quell’anno è stato già confermato ufficialmente il debutto della versione HF con 240 cavalli e trazione integrale.

In passato anche il CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva parlato di questa possibilità. Il manager portoghese ha sempre mostrato una grande passione per il mondo dei motori, specialmente per i rally, dimostrando una conoscenza approfondita fino ai minimi dettagli. Ha preso parte diverse volte al Monte Carlo storico, anche guidando una Lancia Stratos con livrea Alitalia.

È evidente quanto il ritorno della Lancia nel WRC sia desiderato da tutti gli appassionati. Stiamo parlando di un marchio italiano che ha scritto pagine memorabili nella storia del rally, soprattutto negli anni d’oro, tra gli anni ’70 e ’80. In un periodo di 21 anni, dal 1974 al 1992, la Casa di Chivasso ha conquistato ben dieci titoli, grazie agli exploit di piloti come Kankkunen e Biasion.

Ma soprattutto, ha regalato al pubblico delle vere e proprie icone di potenza che sono diventate leggenda: dalla Fulvia alla Stratos, dalla 037 alla Delta S4 e poi alla HF. Si spera che presto possano arrivare conferme ufficiali a quelle che per il momento comunque rimangono solo voci. Qui vi mostriamo un render di Salvatore Lepore che immagina così questa auto.