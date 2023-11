Nuova Lancia Ypsilon: debutto a febbraio prima immagine teaser

Nuova Lancia Ypsilon sta per arrivare. Febbraio sarà il mese in cui avverrà il debutto ufficiale della nuova generazione del celebre modello di cui si parla da tempo e con cui avrà inizio il cosiddetto “Rinascimento di Lancia”. Oggi nel giorno in cui Lancia festeggia i suoi primi 117 anni la casa piemontese ha pubblicato la prima immagine teaser della nuova Ypsilon. La vettura che sarà prodotta in Spagna sarà presentata il prossimo febbraio a Milano con la Edizione Limitata Cassina, disponibile in soli 1906 esemplari numerati e certificati in versione 100% elettrica.

Prima immagine teaser della nuova Lancia Ypsilon che sarà svelata a febbraio a Milano

Nuova Lancia Ypsilon sarà piano piano svelata nel corso delle prossime settimane come annunciato dallo stesso numero uno della casa italiana, l’amministratore delegato Luca Napolitano. La prima immagine teaser mostra un piccolo pezzo della futura Edizione Limitata nata in collaborazione con la famosa azienda italiana Cassina. Questa mostra il “tavolino”, simbolo del sentimento di casa a bordo di una Lancia firmata Cassina. Si tratta di un dettaglio ed un elemento di design unico, che richiama fortemente il concetto di ‘home feeling’ da sempre centrale per Lancia, e ora reso ancora più attuale, grazie alla collaborazione con Cassina.

A proposito di questa prima immagine teaser della nuova Lancia Ypsilon, il CEO di Lancia Luca Napolitano ha detto che oggi prende il via il Rinascimento di Lancia con la prima immagine teaser della nuova Ypsilon, prima delle tre auto che rilanceranno la casa italiana nel segmento premium del mercato auto. Sempre Napolitano ha evidenziato come Lancia abbia deciso di festeggiare questo importante momento con Cassina espressione dell’eccellenza del design italiano.