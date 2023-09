Nuova Lancia Ypsilon: ecco quando arriva in concessionaria [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima grande novità del nuovo corso di Lancia sotto l’ombrello del gruppo Stellantis. La vettura sarà svelata nel corso del primo trimestre del 2024. Quello che in tanti si domandano e quando avverrà esattamente il debutto in concessionaria di questo modello che sarà prodotto da Stellantis in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

Ecco quando la nuova Lancia Ypsilon farà il suo debutto nelle concessionarie italiane del marchio

La risposta a questa domanda è stata indirettamente data dalla stessa Lancia che ha confermato nei giorni scorsi che la nuova corporate identity del brand sarà implementata in tutti i concessionari italiani del marchio entro la metà del prossimo anno. Sarà proprio quello il periodo in cui assisteremo al debutto negli showroom della nuova Lancia Ypsilon. Quindi ormai manca davvero poco al suo lancio e non escludiamo che le prime immagini di questo modello possano essere rivelate già entro la fine del 2023.

Per il resto della nuova Lancia Ypsilon sappiamo che nascerà su piattaforma CMP, avrà una versione completamente elettrica e almeno una ibrida. La sua lunghezza sarà vicina ai 4 m. Il suo design sarà molto diverso da quello attuale con uno stile più sportivo ed elegante per piacere ad un pubblico più vasto.

In questa auto troveremo alcuni elementi di design anticipati dalla concept Lancia Pu+Ra HPE svelata ad aprile alla Milano Design Week. L’auto avrà anche una versione HF che vedremo nel 2025. Questo sarà solo il primo di tre modelli che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni. Gli altri due modelli annunciati sono la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno in proposito nelle prossime settimane.