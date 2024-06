Nuova Lancia Ypsilon: arriva l’atteso Porte Aperte nelle concessionarie

Poche ore ci separano dal primo Porte Aperte dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon. Presso i 160 concessionari del marchio aggiornati alla più recente corporate identity, il grande pubblico potrà conoscere da vicino la city car di fresco lancio commerciale. L’appuntamento è per questo weekend. Si può ipotizzare che nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno molta gente si recherà nei punti vendita del brand. Previsti anche dei test drive.

La prima vettura della nuova era del marchio torinese punta a fare colpo con la forza delle sue doti: look di impatto, allestimento sfizioso, manovrabilità urbana, piacere di guida, tecnologia evoluta. Tre le versioni proposte, nell’ambito dell’attuale gamma della Nuova Lancia Ypsilon: “base”, dedicata ai clienti più giovani; LX, con un allestimento più ricco e completo; Edizione Cassina, per quanti in auto vogliono sentirsi come a casa, giovandosi della massima espressione della famiglia in termini design, comfort e benessere.

Motori efficienti per la Nuova Lancia Ypsilon

Un elemento estetico molto particolare della Nuova Lancia Ypsilon sono i gruppi ottici posteriori rotondi, chiaro rimando alla mitica Stratos, regina del cuore di ogni lancista dall’indole sportiva. Il modello più recente del marchio torinese, che cerca di dare una svolta alle sue dinamiche commerciali, è disponibile in configurazione elettrica e ibrida. Quest’ultima ha il suo fulcro in un motore a 3 cilindri da 1.2 litri di cilindrata, con tecnologia 48V, per una potenza di 100 CV. L’unità propulsiva è stata progettata per una grande efficienza e affidabilità.

Nella variante 100% elettrica, la Nuova Lancia Ypsilon è equipaggiata con un cuore alla spina da 156 CV, dotato di batteria da 51kWh, che assicura un’autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida di 24 minuti per passare dal 20% all’80% o di 100 km in 10 minuti. Chi si recherà al Porte Aperte, potrà scoprire l’auto, nelle diverse declinazioni ed avrà l’opportunità di conoscere la promozione che consente di mettersi subito al volante beneficiando dei bonus governativi appena entrati in vigore.