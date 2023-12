Nuova Lancia Ypsilon: eccola in versione rally [RENDER]

Ieri vi abbiamo mostrato la quarta immagine teaser della nuova Lancia Ypsilon che debutterà ufficialmente a Milano nel corso del prossimo mese di febbraio con la versione in edizione limitata Cassina. Nel frattempo sul web continuano le ipotesi relative al suo design o a eventuali versioni particolari che potrebbero arrivare nei prossimi anni. Una delle ultime ipotesi trapelate sul web è quella del creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore che ha immaginato come potrebbe essere una versione da rally della futura generazione di Ypsilon.

Ecco come sarebbe la versione rally della nuova Lancia Ypsilon

Il creatore digitale è partito da un render del sito russo Kolesa che nei giorni scorsi aveva immaginato la versione definitiva della nuova Lancia Ypsilon aggiungendo alcuni tocchi personali per ipotizzare come sarebbe una eventuale versione pronta per il campionato del mondo di rally. Al momento non si sa se ci sarà un ritorno di Lancia nel Motorsport anche se il CEO Luca Napolitano ha lasciato intendere che in futuro potrebbe esserci qualche sorpresa in proposito anche se al momento non ci sono notizie ufficiali.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon avrà una versione HF con trazione integrale e 240 cavalli di potenza che si presterebbe bene per questo tipo di attività. Il suo debutto è previsto nel 2025 circa un anno dopo la presentazione della versione “normale”. Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello che dopo molti anni riporterà il marchio Lancia in Europa.