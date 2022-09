Lancia Stratos HF Stradale: un esemplare in vendita a 700.000 dollari

La Lancia Stratos HF Stradale è un’autentica icona del mondo delle auto e tra pochi giorni un esemplare di questa famosa vettura sarà messo all’asta da RM Sotheby’s al suo evento di vendita a St. Moritz, in Svizzera. La Stratos si è affermata per la prima volta nel Campionato del mondo di rally, vincendo tre titoli iridati dal 1974 al 1976. Questo particolare esemplare da strada è un modello del 1975 e dovrebbe essere venduto a una cifra vicina ai 700.000 euro.

Passato incidentato

RM Sotheby’s afferma che il telaio 1666 è stato consegnato al suo primo proprietario a Padova il 22 maggio 1975. Sfortunatamente, l’anno successivo il proprietario originale dell’auto l’ha schiantata contro un albero, provocando danni irreparabili al telaio. La Stratos è stata poi ricostruita da un concessionario Lancia locale su un nuovo telaio.

I passaggi di proprietà

Il proprietario originale tenne l’auto fino al 1986 quando passò nelle mani del secondo proprietario, che l’ha tenuta fino al 1994. La Lancia è passata successivamente nelle mani dello specialista del marchio Key Sport prima di essere venduta nel febbraio 2007 ed esportata in Italia in Novembre 2008. L’elenco rivela che è poi passata nelle mani di proprietari a Monaco, in Germania, prima di arrivare in Svizzera nello stesso anno.

Lancia Stratos HF Stradale: condizioni impeccabili

Ad adornare l’esterno dell’auto c’è un sorprendente schema di verniciatura rosso-arancio completato da cerchi in lega Campagnolo in bronzo. Senza tralasciare l’incidente di oltre 45 anni fa, questo esemplare sembra essere stato ben mantenuto nel corso degli anni. Gli interni sono in condizioni particolarmente buone e sfoggiano Alcantara “Havana” sui sedili avvolgenti. La Stratos è un’auto che ha lasciato il segno nel mondo del Motorsport, tracciando la propria firma negli anni ’70 grazie a un motore di derivazione Ferrari V6. Una regina dei Rally che ha scritto un’epoca, mentre la sua versione stradale è un oggetto di culto da piazzare in un garage.