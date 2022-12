Nuova Lancia Ypsilon 2023: prezzo e novità

Lancia ha aperto gli ordini della nuova Ypsilon 2023, la citycar torinese aggiornata e diventata ora ancora più tecnologica e connessa. Dopo quattro generazioni e oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, oggi il modello continua ad essere uno dei più venduti in Italia, confermandosi leader indiscusso del segmento B e autentica icona di stile.

Nuove dotazioni tecnologiche per la connettività

La nuova Lancia Ypsilon offre di serie nuove dotazioni tecnologiche tra cui il nuovo caricatore wireless posizionato sotto la leva del cambio che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. La connettività della nuova Lancia Ypsilon evolve inoltre con la radio 7” touchscreen ora compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Per la prima volta sul modello debutta anche la telecamera posteriore.

Nuova colorazione e nuovi materiali per gli interni

Anche la palette colori per la carrozzeria riceve delle novità con l’arrivo della nuova colorazione Verde Rugiada. Nuovo outfit anche per gli interni: nell’abitacolo risaltano, infatti, il nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, i raffinati accenni multicolore verde sul cambio, sul volante e sulle cornici delle bocchette. Rinnovato nella grafica anche il cluster strumenti. Allo stesso modo, sono nuovi i sedili con rivestimento con SEAQUAL® YARN*, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Novità meccaniche

La nuova Lancia Ypsilon è ora anche più efficiente con l’unica motorizzazione Mild Hybrid disponibile che abbina il motore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio.

Nuova versione GPL Ecochic

La nuova versione GPL, poi, oltre ai benefici di questa motorizzazione bifuel aggiunge un equipaggiamento di serie che include tutte le novità tecnologiche già citate. Fino al 31 dicembre questa variante è proposta a partire da 189€ al mese, con anticipo 3.070€, 36 rate da 189€ e rata finale residua pari a 9.210€.

Le altre novità della gamma Lancia Ypsilon 2023

Anche la versione Silver si rinnova con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Il frontale più giovanile è completato dai DRL alogeni e lo spoiler nero, quest’ultimo di serie sull’intera gamma. Resta disponibile in gamma la serie speciale Alberta Ferretti, ora più tecnologica che mai.