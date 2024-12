Nuova Honda Prelude: un ritorno iconico in versione ibrida

Honda ha svelato i piani per il ritorno in Europa della leggendaria Honda Prelude, un’icona sportiva che farà il suo debutto nella versione ibrida nel 2026. Questa nuova generazione (la sesta) rappresenta una fusione perfetta di eleganza, prestazioni e tecnologia avanzata, rendendo omaggio alla tradizione di innovazione che ha contraddistinto la casa automobilistica giapponese. Una delle novità più entusiasmanti sarà l’introduzione della tecnologia Honda S+ Shift, progettata per simulare i cambi di marcia automatici, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida e offrendo un coinvolgimento senza pari, anche ai nuovi appassionati della Prelude.

Nuova Honda Prelude, un motore ibrido all’avanguardia

Il ritorno della Prelude, a 46 anni dal debutto del primo modello, segna un passo significativo nel cammino dell’elettrificazione di Honda. La nuova Prelude ibrida integrerà una motorizzazione che combina efficienza e performance, per una guida entusiasta e sostenibile. Il motore ibrido avanzato di Honda garantirà non solo basse emissioni, ma anche prestazioni brillanti, riprendendo la tradizione di sportività della Prelude, che ha conquistato i cuori degli automobilisti dal 1970.

Hans de Jaeger, Senior Vice President di Honda Motor Europe, ha sottolineato l’importanza del modello, definendolo un simbolo della storia di Honda. Il ritorno della Prelude rispecchia l’impegno della casa giapponese nel proporre auto che non solo rispondono alle esigenze di sostenibilità ma offrono anche una guida dinamica e divertente. La nuova Honda Prelude ibrida sarà parte di un più ampio impegno di Honda nell’elettrificazione della sua gamma, che include già modelli come Jazz, Honda Civic, HR-V e Honda CR-V con motori ibridi.

L’ibrido Honda compie 25 anni

Questo annuncio arriva in un momento speciale, coincidente con i 25 anni dell’ibrido Honda, che ha iniziato nel 1999 con l’Insight, il primo ibrido di serie prodotto in Europa. Oggi, la gamma di veicoli Honda è completamente elettrificata, confermando l’impegno della casa nipponica nella transizione verso un futuro automobilistico più ecologico, senza rinunciare al piacere di guida. La nuova Prelude, quindi, non è solo un ritorno del passato, ma una visione del futuro delle auto sportive ibride.