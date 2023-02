Honda CR-V Hybrid Racer: SUV ibrido da 800 CV [Video]

Si chiama Honda CR-V Hybrid Racer, ed è un inedito progetto realizzato in partnership dalle Divisioni Honda Performance Development (HPD) e Auto Development Center (ADC) insieme allo staff che fa capo alla Divisione North America Auto Design della filiale di oltreoceano del colosso giapponese. L’obiettivo annunciato in un breve comunicato e una prima sequenza video parla chiaro: si tratta di una inedita versione ad altissime prestazioni dello “Sport Utility” leader di vendite nel proprio segmento in territorio americano da più di 25 anni.

CR-V Hybrid Racer: SUV da corsa

Nel dettaglio, e in attesa di vedere anche in Italia la nuova versione 2023 di Honda CR-V (già proposta negli USA con sotto al cofano un’unità motrice 1.5 turbo benzina da 193 CV e un 2.0 Full Hybrid da 104 CV) annunciata per luglio 2023 in declinazione e:PHEV, cioè Plug-in Hybrid, un video teaser anticipa una sorpresa che gli appassionati gradiranno: appunto, Honda CR-V Hybrid Project.

Il fatto che si tratti di una “derivata” ad elevatissime prestazioni del SUV giapponese la dice lunga sulle ghiotte finalità del progetto: l’immagine “tranquillizzante” dello Sport Utility da famiglia indossa un abito in fibra di carbonio, provvisto di numerose (e vistose) appendici aerodinamiche, e un abitacolo anch’esso marcatamente “corsaiolo”, e adotta un “cuore da corsa” (“ovviamente” elettrificato) che promette una potenza-mostre.

Honda CR-V Hybrid Racer: appuntamento per il 28 febbraio

Nel dettaglio, sebbene le informazioni rilasciate da Honda siano poche – come si accennava più sopra, si tratta di un comunicato di anteprima -, i progettisti americani tengono a far sapere che di “cavalleria” ce ne sarà in abbondanza: 800 CV.

Come questa potenza verrà tirata fuori dal sistema di propulsione di Honda CR-V Hybrid Racer, e quali novità hi-tech saranno adottate, è un “mistero” che tuttavia sarà presto svelato: i riflettori vengono puntati su martedì 28 febbraio, quando cioè i veli caleranno dall’inedito progetto Honda. Non resta che rimanere sintonizzati per saperne di più.