Nuova Fiat Topolino: sul web ulteriori immagini del modello

Nuova Fiat Topolino, ad un giorno dalla prima foto ufficiale diffusa dalla stessa Fiat, torna alla ribalta con una serie di immagini che sono state estrapolate da una storia di Instagram del numero uno di Fiat Olivier Francois. Altre immagini sono arrivate successivamente da un video girato nel backstage di uno spot pubblicitario che in questi giorni vede protagonista la vettura in Liguria così come accaduto nei giorni scorsi anche con la nuova Fiat 600.

Nuove immagini per la nuova Fiat Topolino

La nuova Fiat Topolino dopo aver mostrato l’anteriore adesso svela la parte posteriore, il profilo laterale e anche il tetto con la capote in tela coloro beige. Le foto mostrano che la vettura non è un semplice clone di Citroen Ami, come si era ipotizzato in un primo momento, ma ha una sua personalità e uno stile retrò che fa riferimento in maniera piuttosto chiara alla sua celebre antenata. Oltre al tetto apribile notiamo la presenza di un piccolo portapacchi al posteriore. Nelle immagini si scorge una parte dell’abitacolo con un quadro strumenti tondeggiante.

Rispetto alla sorella francese, questa auto si caratterizza per la presenza di un anteriore e un posteriore con caratteristiche specifiche che la rendono assai riconoscibile come i fari circolari e i cerchi con design dedicato e uno stile vintage. Non conosciamo per il momento le specifiche tecniche della nuova Fiat Topolino, ma ci sono buone probabilità che la vettura possa offrire le stesse prestazioni di Citroen Ami e Opel Rocks-e. Questo significa autonomia di circa 70 km, motore da 8 CV, velocità massima di 45 km/h e batteria da 5,5 kWh. Infine per quanto riguarda il prezzo non ci sono notizie ufficiali. Si presume però che possano essere in linea con quello delle sorelle di Opel e Citroen e dunque che possa partire da circa 8.000 euro.