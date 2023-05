Nuova Fiat 600: le prime foto dell’abitacolo

Nuova Fiat 600 è ormai ad un passo dal debutto. Sul web nei giorni scorsi sono apparse numerose foto che mostrano il SUV compatto lungo meno di 4,1 m in versione definitiva e senza più alcun camuffamento. Nelle scorse ore ci ha pensato il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois a svelare qualcos’altro di questo modello. Il capo del marchio italiano di Stellantis nelle storie del suo profilo di Instagram ha mostrato di sfuggita in un breve video gli interni della vettura.

Mostrati gli interni della nuova Fiat 600 nelle prime immagini del CEO Francois

Nelle immagini degli interni della nuova Fiat 600 si vede il cruscotto, lo schermo dell’infotainment, lo sterzo, le portiere e in parte anche i sedili. Notiamo alcuni elementi in comune con la Jeep Avenger e anche con la nuova Fiat 500. Ricordiamo che la vettura dovrebbe debuttare a breve. Si vocifera che gli inizi della prossima estate possa essere il momento in cui Fiat toglierà definitivamente i veli da questo modello. Non escludiamo però che a sorpresa la presentazione possa avvenire ancora prima. Insomma di certo si tratta di qualcosa di imminente. L’auto sarà prodotto a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento Stellantis in cui saranno prodotto Jeep Avenger e il futuro SUV compatto di Alfa Romeo.

Nuova Fiat 600 è un modello molto importante per la casa italiana. La vettura nei prossimi anni avrà un ruolo centrale nella gamma del brand torinese di Stellantis facendo conquistare preziose quote di mercato. In sede di presentazione saranno svelati tutti i dettagli relativi a questo modello compresi i prezzi, l’avvio della produzione e l’apertura degli ordini.