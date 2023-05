Fiat: ritorno alle origini per il logo delle future auto?

Fiat nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli. Si inizierà nel 2023 con la nuova 600 e poi a seguire la nuova Topolino. Poi nel 2024 toccherà alla nuova Panda e per finire nel 2025 la nuova Multipla che tornerà nelle vesti di crossover di segmento C nuova top di gamma della principale casa automobilistica italiana. A proposito di queste future auto, nelle scorse ore il numero uno del brand torinese di Stellantis, il CEO Olivier Francois ha fornito preziose informazioni.

Fiat: ecco come cambierà il logo nelle auto del futuro

Francois ha mostrato come sarà l’interno delle nuove auto di Fiat e ha anche parlato del logo che alcune di queste auto avranno. A quanto pare da questo punto di vista ci sarà un ritorno alle origini per la casa torinese con un logo che in passato ha regalato molte soddisfazioni al marchio essendo presente in alcune tra le più famose auto degli anni 80′ e ’90. Ci riferiamo ovviamente allo stemma con le stanghette che tornerà dunque a far parte della gamma delle sue auto dopo un’assenza di molti anni. Ci riferiamo a vetture quali Punto, Uno o Panda.

Si tratta di un logo che già adesso viene utilizzato per le auto di Fiat vendute in Sud America e che adesso dunque caratterizzerà le auto del marchio anche in Europa. L’utilizzo di questo logo però non dovrebbe trovare spazio nella parte anteriore dei futuri modelli dove invece campeggierà il lettering del nome del modello nello stile della nuova 500 e anche in quello della 600 apparsa nei giorni scorsi con le prime foto senza veli.