Nuova Fiat Topolino: il suo design stupirà tutti

Nuova Fiat Topolino è una delle novità più attese di questo 2023 nel settore auto in Europa. Nelle scorse ore sono arrivati importanti aggiornamenti a proposito del suo debutto. Il sito di La Repubblica ha infatti rivelato che quasi certamente il suo debutto avverrà nel corso della prima settimana del prossimo mese di luglio. Dunque la vettura dovrebbe precedere la nuova Fiat 600 come prima novità di questo 2023 per la casa torinese

Ad inizio luglio il debutto della nuova Fiat Topolino che stupirà per il design

Sempre La Repubblica ha detto anche che la nuova Fiat Topolino contrariamente a quanto si era pensato fino ad oggi avrà un design sorprendente che lascerà tutti a bocca aperta. Insomma non si tratterà di un semplice clone della Citroen AMI come si era vociferato fino a questo momento e come mostrano anch ei vari render che sono stati pubblicati sul web negli ultimi tempi come quelli che vi mostriamo in questo articolo.

La nuova Fiat Topolino sarà una vettura molto più esclusiva rispetto a Citroen Ami e Opel Rocks-e. Inoltre avàr un carattere marcato e legami stilistici con il suo celebre antenato. Si tratterà di una microcar pensata per un pubblico di giovani e giovanissimi dato che si potrà guidare da 14 anni in su. L’auto sarà dotata di un’autonomia di circa 70 km e verrà prodotta a Kenitra in Marocco. Già, nei prossimi gionri è probabile possa arrivare ulteriori aggiornamenti sulle caratteristiche di questo atteso modello.