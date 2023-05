Nuova Fiat 600: avvistata a Lerici in versione elettrica e con carrozzeria grigia

Nuova Fiat 600 si appresta a debuttare nelle prossime settimane e nel frattempo si moltiplicano gli avvistamenti del modello ormai senza più alcuna copertura. Le ultime foto del nuovo SUV compatto di Fiat arrivano direttamente dalla Liguria dove a Lerici una versione completamente elettrica con carrozzeria di colore grigio è stata avvistata in pieno centro nella cittadina, dove per 5 giorni una troupe di oltre 100 persone ha girato uno spot pubblicitario che per protagonista ha avuto proprio questa auto.

Avvistata ancora la nuova Fiat 600

Gioà in precedenza la nuova Fiat 600 era stata avvistata a Roma sempre mentre girava uno spot. In quell’occasione il modello è apparso per la prima volta senza veli. A Lerici la nuova auto di segmento B di Fiat è stata anche sollevata da una gru per uscire fuori da un grosso cilindro grigio. Ricordiamo che questa auto sarà lunga meno di 4,1 m e arriverà sul mercato in contemporanea sia in versione elettrica che in quella con motore a combustione. Quest’ultima sarà la futura entry level della gamma. Questo veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger, con cui condividerà molte cose a cominciare dal motore elettrico che garantirà un’autonomia di circa 400 km e una potenza di 156 cavalli.

Una data ufficiale di lancio della nuova Fiat 600 non è stata ancora comunicata, ma si presume che il debutto sia ormai imminente. Qualcuno ha ipotizzato i primi giorni di luglio come periodo più probabile per la sua presentazione. In quella occasione conosceremo tutti i dettagli e probabilmente anche i prezzi del nuovo modello della principale casa automobilistica italiana.