Nuova Fiat Topolino: l’iconico modello torna come quadriciclo leggero elettrico [FOTO]

Fiat ha svelato il nome e la prima immagine della sua nuova soluzione di mobilità urbana sostenibile: Fiat Topolino. Si tratta di un quadriciclo leggero completamente elettrico che è pronto a contribuire all’espansione della mobilità elettrica urbana e a portare tutto l’ottimismo del suo omonimo in una versione accessibile e a zero emissioni.

Prodotta dal 1936 al 1955, l’iconica Fiat 500 – conosciuta comunemente come Topolino – ha letteralmente inventato l’idea di mobilità per le persone. La nuova Fiat Topolino incarna alla perfezione la dolce vita e lo spirito italiano del brand torinese.

È stata progettata per soddisfare un vasto pubblico

Proprio come le Citroën Ami e Opel Rocks-e, rappresenta un nuovo oggetto di mobilità full electric pensato per un vasto pubblico, compresi i clienti più giovani, le famiglie e gli amanti della città. Grazie al suo design affascinante e adatto a tutte le generazioni, farà sicuramente innamorare i più giovani.

L’imminente lancio della Fiat Topolino rappresenta un ulteriore passo in avanti del brand torinese verso l’elettrificazione ed è perfettamente in linea con la visione “It’s only green when it’s green for all”.

A parte la prima immagine (che mostra il veicolo elettrico dalla tre quarti anteriore), per il momento non sono emerse altre informazioni, ma quasi sicuramente condividerà le caratteristiche con gli altri due quadricicli leggeri completamente elettrici di Stellantis.